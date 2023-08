A pedofíliát nyíltan bagatellizáló egykori SZDSZ-alapító, Soros-közeli Kőszeg Ferenc mellé állt a Soros-blog vezető propagandistája, egy Szily László nevű "újságíró". A döbbentes írás mozgatórugója talán az lehetett, hogy az elmúlt években a baloldal és az ultraliberálisok egyre hangosabban követelik a pedofília legalizálását. Szily teljesen ostobaságokkal támadja a Kőszeggel interjút készítő baloldali aktivistát Gulyás Márton és a Kőszeget elítélő Soros-féle Helsinki Bizottságot is. A pedofília legalizálása mellett kiálló Soros-blog egyébként könnyen lehet, hogy egy egészen sajátos színjáték egyik szánalmas szerepét játssza a Soros-világban. A Soros-szervezet (Helsinki Bizottság) elítéli, a Soros-blogger megvédi a pedofíliát relativizáló Kőszeg Ferenc.

Minden korábbit alulmúló botrány robbant ki a baloldalon azzal, hogy Kőszeg Ferenc, az SZDSZ alapítója a pedofíliát bagatellizálta a baloldali aktivista Gulyás Márton műsorában.A Soros György által támogatott Helsinki Bizottság egykori vezetője, Kőszeg Ferenc szerint az erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatokat felnőtt és gyerek között nagyon széles körűek, a büntetőjogi szigor csak árt a dolognak. Jelezte, ő maga sem helyesli, de elég sok szexuális kapcsolat volt diák és tanár között, de nem lett belőle ügy, erőszak nem volt benne, ő maga is ismer olyan esetet, amikor egy fővárosi gimnázium könyvtárosának viszonya volt egy 16 éves lánnyal, aki már nagymama, és nem vette rajta észre, hogy traumatizált lenne. Úgy vélte, annyiféle különböző helyteleníthető kapcsolat van, hogy ő nagyon óvatos lenne ezek nyilvánosságra hozatalával".

„(Kőszeg) Személyes példaként azt mondta, fia egykori iskolájában egy pedofil tanár rendszeresen kikezdett a fiúkkal, ő pedig azt javasolta a gyerekének, ne hagyja magát, de »ne menjen ebben tovább«. Ezt azzal magyarázta, hogy noha távol áll tőle a pedofíliát bármilyen módon helyeselni, de szerinte, ha lehet, el kell kerülni a nyilvános leleplezést, felelősségre vonást, mert ettől inkább rosszabb lesz."

Ezen a ponton rögzítsük, hogy Kőszeg Soros György egyik legfőbb magyarországi szövetségese, és ezt egyik fél sem tagadta sohasem. Soros propagandistája tehát egyértelműen kiállt a pedofília legalizálása mellett.

A felháborító mondatoktól nemcsak a hazai közéleti szereplők, hanem még a Helsinki bizottság is elhatárolódott. Ezt követően nem várt fordulat történt, mivel Soros György blogjának (444) egyik vezető propagandistája Kőszeg védelmére kelt, és ezzel párhuzamosan az egyébként Soros fizette Gulyás Mártont támadta teljesen elképesztő osztobaságokkal, de nézzük részletesen.

Így védelmezi a pedofíliát a Soros-propagandista

Szily szerint azzal, hogy Gulyás ezt az interjút elkészítette, azzal egyfajta Fidesz-ügynökké vált. A teljesen képtelen állítást azzal próbálja alátámasztani, hogy egy baloldali aktivista nem kérdezhet ilyet Kőszegtől. Az egész apropóját az adta, hogy Kőszeg 2011-ben egy másik Soros-lapban, a Magyar Narancsban azt írta, az Amerikából világszerte szétterjedt új prüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között.

Az utóbbi Kőszeg-felvetésre kérdezett rá Gulyás, és ebből lett az a hosszú eszmefuttatás, amit a cikk elején idéztünk.

Szily szerint hibás riporteri felfogás, hogy egy Kőszeget ilyen kérdésekkel szembesítették. Ezzel egyértelműen a Soros-propagandista azt veti a kérdező szemére, hogy a pedofil cselekedeteket miért veszi célkeresztbe, tehát Szily a pedofília védelmezője szerepébe kerül azzal, hogy folyamatosan a volt SZDSZ-es országgyűlési képviselőt sajnálja. Egyébként azt próbálta - meglehetősen gyáván - a Soros-blogger körülírni, hogy a 84 éves Kőszeg Ferenc kicsit szenilis, nem felel az ostobaságaiért.

Ez az érvelés egyébként Szilytől önmaga védelmében sem áll távol: egyes források szerint szokta magyarázni egyik-másik írását a 444 szerkesztőségében azzal, hogy éppen részeg volt.

Az egyik leggusztustalanabb, lebukott pedofilt, a tanár Sipos Pált is sajnálja Szily

Ha azt gondolnánk, hogy ennél mélybbre nem sikerül Szilynek eljutnia, akkor téved, mert később szintén védelmébe veszi Sipos Pált. Sipos Pálról 2014-ben derült ki, hogy még magyartanárként a fiú diákjait zaklatta az ELTE Trefort Ágoston gimnáziumban.Sipos Pált nem jelentették fel a rendőrségen, ebben sokat segített a nyolcvanas években a kemény kommunista kapcsolatokkal rendelkező, Honti Mária nevű igazgatónő a Trefort Gimnáziumban, aki egyébként később az MSZP-SZDSZ kormányban államtitkár lett.

A fiúkat zaklató, őket közös maszturbálásra kényszerítő, és más gusztustalanságokkal terrorizáló, egyébként megmosolyogtatóan gyenge képességű tanár, Sípos Pál 2013-ban bukott le a nyilvánosság előtt - több, mint húsz évvel első rémtettei után - , először Thaiföldre, aztán Spanyolországba menekül, egyes források szerint most Badacsonytomajon bújkál, egy nyaralóban. Más forrás szerint egy spanyol férfi tartja el, és Barcelonában éli elégedetten az életét. Ezután a botrány után nyújtott be a Fidesz törvénymódosítás, hogy hasonló aljasságok ne évülhessenek el.

Még a fasisztákat is védelmébe vette

Ezt követően a Soros-blog propagandistája egy másik meglepő kijelentést is tett. Szerinte Gulyás eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna. Ezzel Szily célja az lehetett, hogy továbbra is a baloldalon tartsa a közismerten rasszista és antiszemita Jobbik-elnököt. Nem mondhat rosszat a fasisztákra a Soros-blog, mivel ezzel veszélyeztetnék jövőbeli részvételüket egy a dollárbaloldali Gyurcsány-blokkban.

Szily végül még a Soros által pénzelt Helsinki Bizottságnak is (látszólag) nekiment, mivel azoknak volt merszük elhatárolódni a nyíltan pedofil megjegyzésektől. Az utóbbi is azt mutatja, hogy a Soros-blog propagandistája számára bántó dolog, ha a pedofilokról rosszat mernek nyiilatkozni és írni.

A baloldal és a liberálisok célja a pedofília legalizálása

Összességében persze semmi meglepő nincs abban, hogy a Soros-blog vezető propagandistája nyíltan védelmez egy pedofilt. Mint arról az Origo is többször beszámolt róla, napjainkban a baloldalon egyre nagyobb teret hódít a pedofília esetleges legalizálása. Még 2021-ben látott napvilágot, hogy a nyugati országokban egyre jobban igyekeznek legalizálni a pedofíliát azzal, hogy nem vesznek tudomást a gyerekek ellen elkövetett cselekedetekről, vagy éppen támogatják azokat. A politikai "korrektség" jegyében az identitáspolitika támogatói egyáltalán nem kelnek fel a gyermekek védelmére.

Ahogy az Origó is beszámolt róla korábban, a téma körüli vita újra előkerült az "Egyszerűen Csupasz" című,

HOLLANDIÁBAN SUGÁRZOTT MŰSOR KAPCSÁN, AMELYBEN FIATALKORÚ GYERMEKEK KÉRDEZHETNEK ÉLŐBEN ÖT TELJESEN HÉTKÖZNAPI EMBERTŐL. AZ ÖT VENDÉG AZONBAN ANYASZÜLT MEZTELENÜL ÁLL A GYEREKEK ELŐTT,

akik így - a műsor készítői szerint - felfedezhetik, mi az emberi testből a valóságos és a normális.

Az Instagramon, a Snapchaten és a TikTokon mindenki tökéletesnek tűnik, sokan használnak szűrőket, sminkeket, vagy akár operáción esnek át annak érdekében, hogy jobban nézzenek ki" - közölte akkor a holland televíziós műsorszolgáltató.

Valójában a pedofília büntethetőségének kérdése nem új téma, az 1970-es években Jean-Paul Sartre francia filozófus is támogatta az európai baloldal legnagyobb nevei által közölt, A pedofília védelmében nevű kiáltványt.

SERGIO ROMANO A CORRIERE DELLA SERA CÍMŰ LAPBAN FELIDÉZTE, HOGY A PETÍCIÓT 1977-BEN INDÍTOTTÁK, MIUTÁN HÁROM FÉRFIT LETARTÓZTATTAK, MERT SZEXUÁLIS KAPCSOLATBA LÉPTEK TÖBB TIZENÖT ÉVES FIÚVAL.

A férfiak több mint három évig börtönben voltak, várva a tárgyalásukat. A fiúkat azonban, mint kiderült, nem érte erőszak, hanem nyilvánvalóan kijelentették beleegyezésüket. Innen indult a petíció, amelyet a baloldali elit és az akkori értelmiség támogatott, hogy töröljék a büntető törvénykönyvből a baloldal által elavultnak tekintett szabályozásokat.

Hollandiában ráadásul létezik egy olyan párt is, amit a pedofilok pártjaként emlegetnek. A Testvéri Szeretet, Szabadság és Sokféleség Pártja (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit) eredetileg 2006-ban alakult, majd 2020-ban újraalapították. A párt a kiskorúakkal való szexuális kapcsolatok legalizálását és a gyermekpornográfia birtoklásának dekriminalizációját szorgalmazza. Újjászületésükre reagálva 2020 októberében néhány száz ember a Save All Kids egyesület jóvoltából utcára vonult, hogy a pedofília elfogadása és normalizálása ellen tiltakozzon.

Az előbb bemutatott vonulatba illik a Soros-blog állásfoglalása is azzal, hogy a pedofilok védelmét a középpontba helyezték, még annak árán is, hogy nekimentek a baloldali aktivista Gulyás Mártonnak, és a Helsinki Bizottságnak is. Rögzítsük: Soros propagandistáját zavarja, hogy Soros egyik vezető hazai emberét szembesítik a pedofíliát védő kijelentéseivel. Ezzel pedig Soros lapja belesimul abban a nyugati áramlatba, amelynek célja a pedofília legalizálása.