A rendőröket augusztus 8-án délután értesítették, hogy egy részeg férfi összeveszett a családjával, majd bezárkózott a XIII. kerületi lakásába és

azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a lakást, azt pedig leszúrja, aki bemegy oda.

A rendőrök kiürítették a lépcsőházat, a szolgáltató segítségével elzárták a gázt. Amikor látták, hogy füst szivárog ki a lakásból betörték az ajtót, ami el is volt torlaszolva. Ezek után tovább szólongatták a férfit, de nem jött elő. Kiderült, hogy nem is tud, mivel a fürdőbe zárkózott be, az ajtónak pedig letörte a kilincsét. Ezt az ajtót is felfeszítették, a fuldokló férfi ekkor támolygott ki onnan, az arcát egy törölközővel védte.

A rendőrök a karjánál fogva kihúzták a lakásból, majd megbilincselték, hogy ne tegyen kárt magában. Kórházba vitték, majd közveszély okozása miatt eljárást indítottak ellene.