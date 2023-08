Magyarország születésnapjára idén is lenyűgöző eseménysorozat készül, amely több mint húsz helyszínen várja a közönséget. A nemzet fővárosa méltóképpen ünnepli Szent István napját, és a hagyományos ünnepségek mellett egy izgalmas új helyszín is szerepel a programok sorában: a Vigadó Piano.

A Szent István Nap programhelyszínei között idén újdonságként szerepel a Vigadó Piano, ahol a bárzongorista művészetet a szabad ég alatt élvezheti majd a közönség. Az új helyszínnek köszönhetően a művészek először mutathatják meg tehetségüket és a műfaj sokszínűségét a Szent István-napi rendezvénysorozaton.

A rendezvény három napja alatt az élőzene iránt érdeklődők hangzatos kavalkádot élvezhetnek: Edith Piaf, Frank Sinatra, Tony Bennett, Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael, Lionel Richie, Sting és magyar popzenei előadók slágerei is felcsendülnek. A stílusok között szerepelnek klasszikus bárzongora koncertek, népszerű magyar slágerek előadásai, francia sanzonok és táncbemutatóval fűszerezett operett egyvelegek bárzenei köntösben, filmzenei barangolások és sok más meglepetés is.

Nyári Gyula, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke elmondta:

abszolút ritkaság, hogy egy bárzongorista szabadtéren ad koncertet, de mi úgy gondoltuk, hogy a műfaj és a benne tevékenykedő művészek olyan zseniálisak, hogy ezt meg kell mutatni a hallgatóságnak. A Vigadó Piano három napja során minden stílus képviseltetni fogja magát, így garantáltan minden korosztály megtalálja majd a neki tetsző zenét és hangulatot.

Nyári Gyulával, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnökével Szente Vajk, az idei rendezvénysorozat nagykövete beszélget az alábbi videóban.

A Szent István Nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk folyamatosan bővülő tartalommal a https://szentistvannap.hu/ weboldalon érhetők el.