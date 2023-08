Az Alapjogokért Központ évekkel ezelőtt jó előre figyelmeztetett arra a veszélyre, amelyet most a Helsinki Bizottság alapítójának szavai idéztek meg. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a pedofilmosdatás semmilyen körülmények között nem elfogadható, és a történtek igazolják a választópolgárok tavalyi népszavazáson soha nem látott egységben kifejezett akaratát, amely szerint a gyermekeinket meg kell védeni a genderőrülettől.

Az SZDSZ alapítója – aki a tavalyi választás előtt egyre-másra közölte a dollárbaloldal külföldi támogatói által kiválasztott közös ellenzéki miniszterelnökjelöltet támogató írásait – nemcsak tolerálhatónak nevezte a pedofíliát, hanem azt is hozzátette, hogy szerinte nem az a baj, ha valaki pedofil kapcsolatot létesít, hanem az, ha ez nyilvánosságra kerül. Érdemes felidézni, hogy ezt az embert a baloldal kormányzása idején „az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként" méltónak találta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjére. Sok magyar szülővel együtt – de Kőszeg Ferenc véleményével szöges ellentétben – úgy gondoljuk, hogy a pedofília és a pedofil cselekmények soha nem tartozhatnak hozzá a gyermekeink életéhez, és ezektől minden létező eszközzel, akár hatósági fellépés segítségével is meg kell védenünk őket - áll az Alapjogokért Központ elemzésében.

Magyarország nem genderpropagandistáknak való vidék, itt egyetlen felnőttnek sincs, és nem is lehet „joga" kisgyermekeket szexuális játékszerként használni! Márciusi közvélemény-kutatásunk eredménye is ezt támasztja alá, hiszen a válaszadók elsöprő hányada kiállt a jelenlegi gyermekvédelmi szabályozás mellett, sőt, a többség már ekkor is azt gondolta, hogy szükséges a törvény további szigorítása.

Nyugat-Európában már a '68-as kultúrmarxista lázadók zászlajukra tűzték a pedofilok „szexuális felszabadítását", és emellett olyan politikusok álltak ki, mint Daniel Cohn-Bendit, aki 2014-ig az Európai Parlament zöld frakciójának társelnöke volt, de az utóbbi években is vakbuzgón támadta a magyar kormányt.

Hazánkban az elmúlt években ellenzéki lapok – így a Magyar Narancs és a HVG hasábjain – folyt az érzékenyítés. Az pedig, hogy a hazai balliberális oldalon most is vannak szereplők – mint Sorosék blogja, a 444 vagy Szunyogh Szabolcs–, akik támogatásukról biztosítják a sokak által méltán elfeledett egykori baloldali országgyűlési képviselőt, csak őket minősíti, egyben figyelmeztetés a jóérzésű magyaroknak, hogy ezt a politikai oldalt többé nem szabad a hatalom közelébe engedni.