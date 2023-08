Ahogy az Origo is beszámolt róla, döbbenetes interjút adott Kőszeg Ferenc, a Helsinki Bizottság egykori SZDSZ-es alapítója. Az interjúban Kőszeg a pedofíliát bagatellizálta olyan mértékben, hogy még a sorosista Magyar Helsinki Bizottság is elhatárolódott tőle. Miután a 444 nevű Soros-blog kiállt Kőszeg mellett, most Havas Henrik támadta a Partizán műsorvezetőjét, Gulyás Mártont.