Siófokon fogták el azt a férfit, aki ellen hat körözés volt érvényben. Mint kiderült, a Balatonparton is bűnözésből élt.

Siófokon, egy aranyparti hotelben csaptak le a keresett férfira.

A szobájában drogot, és kábítószeres tűt is találtak. Előkerült egy olyan doboz is, amit a gyanú szerint azért bélelt ki alufóliával, hogy amikor a boltokból drága napszemüvegeket vagy telefonokat lop, az azokon lévő lopásgátló ne csipogjon be.A férfi azt is bevallotta, hogy elfogása előtt kokainozott.

A Fővárosi Törvényszék azért adott ki elfogatóparancsot ellene, mert

egy lopás miatt 2 év 10 hónapos fegyházbüntetését nem kezdte el letölteni,

a Pesti Központi Kerületi Bíróság pedig kábítószer birtoklása miatt.

De más bűncselekmények miatt is keresték a rendőrök.

A férfi azonnal börtönbe vitték.