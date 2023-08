Diplomáciai nagyüzem zajlik Budapesten, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök számos nagy állam vezetőjével találkozott, és ezen találkozóknak még nincs vége. Nem utolsósorban kiemelt fontosságú megállapodások születtek, azon túlmenően, hogy erősödtek a kapcsolatok Szerbiával, Törökországgal, Azerbajdzsánnal, Katarral, Türkmenisztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal is. A nyugati sajtóban azonban nem mindenkinek tetszik, hogy Orbán Viktor hazánk kétoldalú kapcsolatainak elmélyítésére törekszik, és sikeres megállapodásokat köt Magyarország energiabiztonságának ellátása érdekében.

A hétvégén diplomáciai nagyüzem volt Magyarországon, ugyanis többek között Recep Tayyip Erdogan török államfő mellett Ilham Alijev azeri és Aleksandar Vucic szerb elnök is ellátogatott Budapestre az augusztus 20-i ünnepen, valamint megtekintették az atlétikai világbajnokság aktuális eseményeit is. A diplomáciai nagyüzem viszont még nem ért véget, ugyanis a találkozók tovább folytatódnak. Hétfőn Sebastian Kurz volt osztrák kancellárt is fogadta hivatalában a magyar miniszterelnök, aki kétség kívül rendkívül jelentős és sikeres találkozókat bonyolít le az atlétikai világbajnokság ideje alatt Budapesten. Miközben a magyar kormányfő megerősíti a magyar kapcsolatokat és startégiai fontosságú megállapodásokat köt, addig a nyugati sajtó máris elkezdte kritikával illetni ezeket, és aláásni azok hitelességét.

A talákozók mind abban az irányba mutatnak, hogy a magyar miniszterelnök ismét előrelátó, és mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa Magyarország energiaellátását, és az energiabiztonság megőrzésére komoly lépéseket tesz.

Nemzeti ünnep, 15 vendég, 72 óra meló

– írta korábban a Facebookon a magyar miniszterelnök. Ez alapján hátra van még néhány találkozó, addig is, mutatjuk, mi történt eddig!

Orbán Viktor a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével tárgyalt

A magyar miniszterelnök szombat reggel a Karmelita kolostorban fogadta Sebastian Coe-t, akit múlt csütörtökön újabb négy évre megválasztottak a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökének a Budapesten tartott kongresszuson.

Sebastian Coe elismerően nyilatkozott a szombaton kezdődő atlétikai világbajnokságnak otthont adó új budapesti stadionról, ami szerinte csodálatos létesítmény lett.

Orbán Viktor szerint az atlétikai vb gazdaságilag is nagyon fontos Magyarországnak és Budapestnek, pénzt hoz, de ami ennél is lényegesebb, felhívja a magyarokra a világ figyelmét. A miniszterelnök megköszönte a szervezők és önkéntesek munkáját.

Szlovénia korábbi miniszterelnökét is fogadta

Orbán Viktor szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt is, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét. A tárgyaláson szóba kerültek Szlovénia történetének legsúlyosabb viharkárai is, amelyek elhárításához Magyarország is segítséget nyújtott az elmúlt hetekben.

BESZÉLTEK A VILÁGPOLITIKAI HELYZETRŐL, AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ KAPCSÁN A BÉKE FONTOSSÁGÁRÓL, ÉS ÁTTEKINTETTÉK AZ EURÓPAI KONZERVATÍV, KERESZTÉNY PÁRTOK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOKAT A 2024-ES EP-VÁLASZTÁSOK ELŐTTI IDŐSZAKBAN.

Munkalátogatáson fogadta az üzbég elnököt

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban munkalátogatáson fogadta Savkat Mirzijojev üzbég államfőt – mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke még szombaton. Orbán Viktor gratulált Üzbegisztán elnökének a júliusi választáson elért győzelméhez. Örömét fejezte ki, hogy a magyar-üzbég stratégiai partnerség egyre több területre terjed ki, és a kétoldalú kapcsolatok fokozatosan bővülnek, például

AZ OTP BANK BELÉPÉSÉVEL AZ ÜZBÉG PÉNZÜGYI PIACRA VAGY A KÉT FŐVÁROST ÖSSZEKÖTŐ REPÜLŐJÁRATOK BEINDÍTÁSÁVAL.

Üzbegisztán a magyar befektetések egyik legfontosabb célországa. Bankszektor, élelmiszeripar, gyógyszergyártás: a magyar cégek erősödnek!

– írta a miniszterelnök a Facebookon.

Tatárföld vezetőjével a mezőgazdaságról is egyeztettek

A miniszterelnök szombat este kétoldalú megbeszélést folytatott Rusztam Minnyihanovval, a Tatár Köztársaság vezetőjével is. A tárgyaláson elhangzott, hogy az eddig közösen elért eredményekre támaszkodva a lehetséges ágazatokban, például a mezőgazdaságban készek vagyunk folytatni az együttműködést.

A SZANKCIÓK, A POLITIKAI NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE AZ OROSZORSZÁGBAN JELENLÉVŐ MAGYAR CÉGEK KERESIK TEVÉKENYSÉGÜK BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEIT

– hangzott el. Orbán Viktor elmondta: igyekeznek kulturális, tudományos, felsőoktatási együttműködésüket is megőrizni; a Stipendium Hungaricum program keretében továbbra is várják a nálunk tanulni szándékozó tatárföldi diákokat.

Orbán Viktor: Ez még csak a bemelegítés!

A kormányfő a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a szombati találkozóiról.

Vasárnap Szerbia elnökét fogadta elsőként

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban munkalátogatáson fogadta Aleksandar Vucic államfőt vasárnap. A tárgyaláson áttekintették Magyarország és Szerbia politikai és gazdasági kapcsolatait, a Nyugat-Balkán EU-integrációjának helyzetét, az illegális migráció elleni fellépés lehetőségeit, valamint a közös energetikai és infrastrukturális projekteket.

Fontos megállapodás a földgázszállításra vonatkozóan

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalással kapcsolatban arról számolt be, hogy Szerbia biztosítani fogja a szállítási útvonalat, amennyiben Ukrajna felmondja az Oroszországból érkező földgáz tranzitjára vonatkozó korábbi megállapodást. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Oroszországgal folytatott korrekt földgázszállítási együttműködés segít hazánk energiabiztonságának garantálásában. Rámutatott, hogy ez a földgáz jórészt Szerbián keresztül érkezik már ma is Magyarországra, és az utóbbi napokban azt lehetett hallani, hogy Ukrajna fel kívánja mondani a korábban Oroszországgal megkötött tranzitmegállapodást.

Szerbia elnöke világossá tette, hogy amennyiben Magyarország növelni kívánja a Szerbián keresztüli földgázszállításokat, akkor Szerbia a szükséges szállítási kapacitásokat biztosítani tudja

– mondta, majd hozzátette:

ismételten bebizonyosodott, hogy korábban a Török Áramlat vezeték megépítésének ötlete, és aztán ennek végrehajtása stratégiai fontosságú döntés volt.

Boszniai vezetőkkel a Nyugat-Balkán stabilitásáról egyeztettek

Orbán Viktor vasárnap a Karmelita kolostorban tárgyalt Zseljka Cvijanoviccsal, Bosznia-Hercegovina Államelnökségének szerb tagjával, valamint Milorad Dodikkal, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökével is. A megbeszélésen Orbán Viktor elmondta: Magyarország és Bosznia-Hercegovina valamint a Boszniai Szerb Köztársaság közti kapcsolatok továbbra is kiválóak, és mindent megtesznek az együttműködés növelése érdekében, ezt a már megkezdett projektek is tükrözik. A három vezető egyeztetett

az illegális bevándorlás elleni fokozott fellépésről, valamint a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségéről, az európai stabilitás biztosításában betöltött szerepéről.

Kirgizisztánnal is tovább erősödtek a kapcsolatok

Orbán Viktor vasárnap kétoldalú megbeszélést folytatott Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel is. A tárgyaláson a felek elégedetten nyugtázták, hogy az országaink közötti dinamikus politikai párbeszéd

MEGALAPOZZA ÉS ELŐSEGÍTI ÁTFOGÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK TOVÁBBI ERŐSÍTÉSÉT, AMI IRÁNT MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS ELKÖTELEZETT.

Megállapították, hogy az utóbbi időszakban beigazolódtak a Kirgiz Köztársaság budapesti nagykövetségének megnyitásához, valamint a biskeki magyar nagykövetségen történő vízumkiadás megkezdéséhez fűzött remények. Ezek a lépések jelentős mértékben hozzájárulnak a népeink közötti kapcsolatok fejlődéséhez – hangzott el a magyar miniszterelnök és a kirgiz elnök találkozóján.

A CIKK A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK! LAPOZZON A FOLYTATÁSÉRT!