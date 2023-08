2022-ben több mint 122,658 ingatlan adásvételt regisztráltak Dubajban, miközben egész Magyarországon mindössze 15%-al több ingatlan cserélt gazdát a vizsgált időszakban. Csak 2023-ban január 1 és július 31. között 95,624 ingatlan adás-vétel történt Dubajban. A világ üzleti központjának számító luxus nagyváros ingatlanpiacának lendülete ráadásul láthatóan csak fokozódott 2023-ban és az árak már meghaladják a járvány előtti szintet.



Bencsik Tamás, a dubaji ingatlanpiacon tevékenykedő Livin Experts ügyvezető-társtulajdonosa elmondta, tévhit, hogy kizárólag a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek fordulnak az Egyesült Arab Emírségek egyik központja felé, hiszen az árak a középosztálybeli magyarok számára is elérhető közelségben vannak.

„Egyértelmű trenddé vált, hogy a megrekkenő magyar ingatlanpiacról kivonják a tőkét a befektetők és külföld felé kacsintgatnak, Dubaj pedig az egyik legfelkapottabb célpont ilyen tekintetben. Miközben hazánkban egyes előrejelzések szerint egy évtizedig is eltarthat, mire a piac talpra áll, addig Dubaj ingatlanfejlesztései nem gyökereztek földbe, sőt, ezek a projektek népszerűbbek, mint valaha” – magyarázta.



Mint mondta, magyar fejjel döbbenetes ezt hallani, de kint gyakorlatilag az összes újépítésű ingatlan tervezőasztalról kel el, rekordgyorsaság alatt. Egy felkapottabb ingatlanfejlesztő még csak tervezés alatt álló, 300 lakásos toronyházának minden szeglete két nap alatt megy el akkor is, ha csak 3-4 év múlva lesz kész az ingatlan.



Nincsenek rejtett költségek, a bevétel adómentes



Dubrajra gondolva a legtöbb embernek a luxus és a drágaság jut eszébe, de az ingatlanpiacon az utóbbi egyáltalán nem érvényesül, sőt, Budapest belvárosának árszintjéhez rendkívül közel lehet már lakásokhoz jutni.



Omar Abdelrehim, a Livin Experts ügyvezető-társtulajdonosa példaként említette, hogy egy 35-38 négyzetméteres stúdiólakást az erkélyen privát medencével már 700-750 ezer dirhamért meg lehet venni, ami mostani árfolyamon átszámítva 70-75 millió forint, amit ráadásul az építkezés alatt, több év alatt, részletekben kell csak kifizetni. Ennyi pénzért pedig Magyarország fővárosának szívében sem lehet sokkal nagyobb alapterületű, jó paraméterekkel rendelkező ingatlant vásárolni jelenleg.

„Dubajban 3,5 millióan élnek, de a népesség évről évre 200-250 ezer fővel növekszik, ami nagy hajtóerő az ingatlanpiacnak. A lakásokat éves szerződéssel vagy úgymond nyaralóként lehet üzemeltetni, akár Airbnb-n, akár más platformon keresztül. Az ebből szerzett jövedelem pedig a duplája is lehet annak, amit Magyarországon egy albérlet termel” – mutatott rá.



Hozzátette, hatalmas előnye még a legek városának, hogy a bérleményből származó bevétel teljesen adómentes, és ha a tulajdonos a későbbiekben eladná a lakását, az értéknövekedés után sem kell adóznia. Ráadásul aki Dubajban vesz ingatlant, az megteremti magának a lehetőséget, hogy évente egy-két hetet vagy hónapot eltöltsön itt. Fontos megemlíteni, hogy a Dubajban értékesített ingatlanok többsége freehold, ami azt jelenti, hogy külföldiek is örökre vásárolhatják meg, nem pedig csak 100 évre, ahogyan arról többen tévesen vélekednek.



A Livin Experts szeptember 15-én és 16-án kétnapos roadshow-t szervez a budapesti Ritz-Carltonban, ahol kétórás etapokban mutatják be a dubaji ingatlanpiacot az érdeklődőknek. A helyszínen személyes konzultációra is lehetőség lesz, sőt, akár konkrét projekteket is tudnak ajánlani a szakértők a potenciális befektetőknek. Az érdeklődők a cég weboldalán tudnak regisztrálni az eseményre.