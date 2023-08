Az elmúlt öt napban több földrengés is volt Magyarországon. A szeizmológusok szerint a rengés erőssége nem szokatlan, ám annak gyakorisága valóban furcsa. A szakemberek szerint érdemes előre felkészülni az ilyen esetekre, hogy elkerüljünk egy esetleges tragédiát. Hétvégén Békés vármegyében mozdult meg többször a föld, hétfőn újabb utórengést észleltek Szarvas környékén is, kedden pedig földrengés volt Kaposvártól 20 kilométerre. Mit tegyünk földrengéskor, és mire vigyázzunk?

Több alkalommal is megmozdult a föld alattunk az elmúlt napokban, Békés vármegyében több településen is egyik rengés érte a másikat. Előbb augusztus 19-én Szarvas település közelében rengett a föld 4,1-es magnitúdóval, melyet több érezhető utórengés is követett, majd augusztus 20-án hajnalban ismét 4,1-es magnitúdójú rengés pattant ki.

Hétfő este 19 óra 40 perckor újabb 2,5-ös magnitúdójú utórengés követte a hétvégi Szarvas környéki földrengéseket. Kedden pedig 7.47-kor közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma, hogy földrengés volt Kaposvártól 20 kilométerre.

Újabb utórengést észleltek Szarvas környékén

A földrengést Csabacsűdön érezték,

TOVÁBBÁ A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN IS ÉSZLELHETTÉK.

A kaposvári földrengésről azt írták, hogy

A 2,2 MAGNITÚDÓJÚ FÖLDRENGÉS ÉSZLELÉSÉRŐL VÁRDÁRÓL ÉRKEZETT LAKOSSÁGI BEJELENTÉS.

Sokan érezték a rengéseket

A közösségi médiában hamar körbeértek az erről szóló hírek és helyzetjelentések, volt, akinek a kéménye bánta, mások arról számoltak be, hogy leestek a cserepek a tetőről, megrepedt a fal, a csillár ingott vagy a súlyos virágkaspó mozdult el a helyéről.

Félelmetes volt, dübörgés majd egy puffanás és mintha az áram szaladt volna át rajtam

– idézte fel az átélteket egy olvasó, valaki szerint pedig egy távoli morajláshoz lehetett hasonlítani a földrengést.

Először 3.53 perckor éreztem, hogy megmozdult az ágy alattam, majd 5 órakor megint morajlást hallottunk, mintha az ég dörgött volna, majd megint kibillent a ház

– mondta egy szarvasi lakos.

Mitől reng a föld?

A szeizmológusok szerint semmi furcsa nincs abban, hogy ilyen erejű földrengések vannak hazánkban is, ám ennek gyakorisága még szerintük is szokatlan. Bár számítottak rá, hogy kisebb utórengések jöhetnek még, a hajnali esemény azonos méretű volt az azt megelőző, dupla rengésekkel.

A tapasztalataink alapján az utórengések mérete és kipattanási gyakorisága az idővel gyorsan csökken, a hajnali esemény ezt mégis felülírja. Bízunk abban, hogy nagyobb földrengések nem lesznek a térségben, de nem tudjuk pontosan megjósolni a következő napok, hetek eseményeit

– figyelmeztettek. Majd gyorsan meg is nyugtattak mindenkit: szerencsére hazánk szeizmicitása közepes, így semmiképp sem kell olyan katasztrófától tartani, mint a törökországi súlyos események. A veszélyeztetettség hazánkban jelentősen kisebb, ugyanakkor az ismert hazai földrengések statisztikai vizsgálata alapján negyven-ötven évente akár 5-ösnél nagyobb magnitúdójú földrengések is előfordulhatnak, melyek jelentősebb épületkárokat is okozhatnak.

A hazánkban kipattanó földrengések hajtóereje az a tény, hogy az Adriai-kőzetlemez északi irányban mozog, közben az óramutató járásával ellentétesen forog is. Ennek következtében a Kárpáti-öblözetben található két nagyobb szerkezeti egységet, az Alcapát és a Tisza–Dácia egységeket folyamatosan a stabil Európai platformnak préseli és azokban feszültséget halmoz fel

– emlékeztetett bejegyzésében ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

