Krausz Tamás, baloldali ikon a most zajló orosz-ukrán háború kapcsán több olyan kijelentést is tett, amely radikálisan szembemegy a mainstream baloldal álláspontjával, majdhogynem meghazudtolja a liberális-baloldal minden egyes érvét. Krausz kijelentésein felbuzdulva a tuzfalcsoport.blogstar megnézte,hogy vannak-e más olyan baloldali történészek, elemzők akik ellenállnak a liberális háborús pszichózisnak. Meglepő módon több olyan baloldali elemzést is találtak, amelyekről a liberális sajtó hallgat, és amelyek kifejezetten háború-ellenes álláspontot képviselnek.

Közéjük tartozik Hal Brands is, aki a Johns Hopkins Egyetemen tanít, és szerinte jelen pillanatban egyfajta proxy háború zajlik az USA és Oroszország között. Ő alapvetően cinikus, amerikai nézőpontból szemléli az eseményeket és úgy gondolja, hogy az USA-nak politikai és stratégiai értelemben igaza van, abban, hogy támogatja Ukrajnát. Hiszen így minimális erőbedobással gyengíti az ellenfelét. Szerinte Amerikának arra kell vigyáznia, hogy ne támogassa túlzottan Ukrajnát, mert az túl nagy nyomást helyezne Putyinra és komolyabb ellenlépésekhez vezethet.

A szintén amerikai Cato Intézet is úgy véli, hogyaz Egyesült Államok és Oroszország közvetett háborút vív egymással, amely fokozatosan eszkalálódik, és egy valódi háborús helyzetet eredményezhet. Egyik elemzésükben kiemelik, hogy a Biden-kormányzat jelenlegi megközelítésének modellje az a stratégia, amelyet Washington 1979 és 1989 között követett az afganisztáni Szovjetunióval szemben. Mind a Carter-, mind a Reagan-adminisztráció pénzügyi és katonai segítséget nyújtott azoknak az afgán mudzsahedin harcosoknak, akik ellenálltak a szovjet megszállásnak. Washington célja az volt, hogy kivéreztesse a szovjet erőket anélkül, hogy a háború hadviselője lett volna, ehelyett afgán meghatalmazottjaira hagyatkozva komoly károkat okoztak. Az Egyesült Államok politikai és külpolitikai szervezetének legtöbb tagja továbbra is átütő sikernek tartja Washington afganisztáni proxyháborúját, mivel jelentős károkat és frusztrációt okozott Amerika nagyhatalmi riválisának anélkül, hogy az Egyesült Államok közvetlenül részt vett volna a harcokban. A háború okozta zavarok még a Szovjetunió későbbi politikai összeomlásában is szerepet játszottak.

Azt is megemlítik, hogy Moszkva számára Ukrajna sokkal fontosabb, mint Afganisztán valaha is volt. Ez a különbség magyarázza azt, hogy miért beszélnek egyre többet a Kreml felől a taktikai nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazásáról. Ha Oroszország átfogó katonai vereséget szenved Ukrajnában, akkor semmi sem riasztja majd vissza Moszkvát attól, hogy atombombát is bevessen Kijev ellen.

Elemzésüket azzal a konklúzióval zárják, hogy Washington jelenlegi proxyháborúja már riasztóan veszélyes, és egy közvetlen ukrajnai háború katasztrofális lehet az amerikai nép számára. Hiszen atomháborút kockáztatnak.

De a szintén baloldali sztárnyelvész, filozófus, Noam Chomsky is úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok ukrajnai fegyverszállításai a háború kiszélesedéséhez vezetnek. Míg mondjuk Soros györgy blogja, a 444 korábban, a baloldali filozófus szinte minden megnyilatkozásáról beszámolt ezt a hírt elfelejtette közölni. Ahogy a mainstream baloldali sajtó egy szót sem ír azokról a baloldali ikonoknak a megnyilvánulásairól, akik nyíltan kijelentik, hogy az Ukrajnában zajló háború könnyen eszkalálódhat egy világméretű konfliktussá.

