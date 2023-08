Mi, magyarok, erőn felül veszünk részt az egész emberiség előtt álló, feszítő problémák megoldásában, ez az utóbbi időszakban látható volt a koronavírus-járvány elleni harcban és az autóipar környezetbarát átalakulásában is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A minisztérium közölte: a tárcavezető átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kapitány Istvánnak, a Shell brit energetikai vállalat globális alelnökének, majd beszédében leszögezte, hogy Magyarország előkelő helyet foglal el lakosságszámához képest sok különböző ranglistán, például az olimpiai aranyérmek vagy a Nobel-díjak terén, és számos magyar szakember játszott szerepet a világgazdaság fejlődésének előmozdításában.

"Amikor nemcsak a gazdaság, hanem az egész emberiség előtt álló, feszítő problémákról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy a magyarok ezek megoldásában is erőn felül vesznek részt" - fogalmazott a minisztérium közleménye szerint. Aláhúzta: néhány évvel ezelőtt a koronavírus-járvány elleni védekezés kidolgozásában is magyar tudós játszott vezető szerepet, és előttünk az újabb kihívás, a fenntartható gazdasági növekedés biztosítása, hogy a bolygót meg lehessen őrizni a következő nemzedékek számára.

Ennek kapcsán érintette azt is, hogy hazánk a világ azon húsz országa között van, amelyek az utóbbi években a károsanyag-kibocsátásuk csökkentése mellett tudták növelni a gazdasági teljesítményüket.

Ebben "megkerülhetetlen tényezőnek" nevezte a teljes károsanyag-kibocsátás 17 százalékát adó közúti közlekedést, és aláhúzta, hogy az autóipari forradalomban a Shell fontos, egyedülálló szerepet tölt be. Hozzátette, Kapitány Istvánnak jelentős érdemei vannak abban, hogy a vállalat 2035-re, saját tevékenységét tekintve, zéró kibocsátást tervez elérni, 2050-re pedig ezt a teljes értékláncban is meg kívánják valósítani.

Szijjártó Péter méltatásában kijelentette: Minket különös büszkeséggel tölt el, kedves alelnök úr, hogy a világ egyik legjelentősebb vállalatának ezen rendkívül fontos erőfeszítéseiben vitathatatlanul vezető szerepet játszik egy magyar ember. "Itt egy újabb pont, amikor elmondhatjuk, hogy mi, magyarok, erőn felül teszünk hozzá a világ feszítő problémáinak megoldásához" - mondta, arra is kitérve, hogy a díjazott sikeres nemzetközi karrierjének ellenére mindvégig megtartotta magyarságát, mindig segítette a hazáját.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Kapitány István rendkívül sokat tett a magyar energiaszektor, a magyar emberek mindennapi élete, a magyar autózás és az autóipar, a magyar környezetvédelmi törekvések érvényre juttatása és folyamatos fejlesztése érdekében. "Nagyon szépen köszönjük mindazt, amit eddig Magyarországért, a magyar emberekért, Magyarország dicsőségéért tettél" - közölte.