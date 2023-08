A 444.hu nevű Soros-blog és a Lakmusz baloldali portálokat kiadó Magyar Jeti Zrt. egyik középvezetője, Erdélyi Péter eddigi lapigazgató ezután már csak külsős tanácsadóként kapcsolódik a céghez – írta meg a Média1. A baloldali média-kisblog emlékezetett, Erdélyi személye körül a közelmúltban olyan törésvonalak alakultak ki, amelyek miatt többen is úgy döntöttek hogy távoznak a 444-től. Érdekesség, hogy az újságíró neve a portál impresszumából is kikerült.

Erdélyi a Lakmusznál egy lapigazgatói feladatkört is betöltött, az impresszum szerint itt is már csak alapítóként és stratégiai tanácsadóként van feltüntetve a szerepköre. A portálról érdemes tudni, hogy 2022-ben Brüsszel jelentős összeget, nagyjából 120 millió forintot fordított a létrejöttéhez. főszerkesztője pedig az a Zöldi Blanka lett, aki a 444-nél is dolgozik.

Ahogy arról már korábban írtunk, április végén botrány tört ki a 444 nevű Soros-blog szerkesztőségében, ugyanis a hírek szerint egy középvezetői pozícióban lévő munkatárs ellen súlyos vádak fogalmazódtak meg. Az írásos panasz benyújtását követően külső szakértők, pszichológus és jogász bevonásával vizsgálatot rendeltek el a 444-et működtető Magyar Jeti Zrt.-nél. A légkör állítólag toxikus lett.

A Media1 nevű baloldali média-kisblog szerint - mely meglehetősen szorosan kapcsolódik Varga Zoltán vörösbáró 24.hu nevű baloldali propagandaújságjához - Erdélyi Péterrel szemben indult meg a vizsgálat. A kisblog szerint a külsősök által bevont vizsgálat végén minden vád alól felmentették a középvezetőt, azonban az eseményeknek következményeik lettek ugyanis a Soros-blogtól sorozatban kezdtek el a munkavállalók felmondani, és szemtanúi lehettünk az egyébként éppen Erdélyi által 2013-ban alapított 444.hu körüli elvándorlási hullámnak.

Távozott Boros Júlia szerkesztő-blogger és Kiss Imola blogger, Mészáros Zsófia vezető szerkesztő, Miklósi Gábor szerkesztő, valamint Magyari Péter és Szurovecz Illés bloggerek is.

Távozásuk okairól a Bennfentes oldalán azt lehetett olvasni, hogy vélhetően ideológiai nézeteltérések merültek fel, vagy problémák adódtak a fizetések körül. Azt írták, Magyari Péter távozása mögött az állhat, hogy számára a 444 "túl woke lett", mert a portál nagyon agresszívan terjeszti a progresszív propagandát, nem elválaszthatóan a finanszírozók elvárásaitól, és a fiatal bloggerek aktuális divathiedelmeitől.

Valamint nem lehet figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy a 444.hu-nál zajló eseményekről éppen a másik ellenzéki dollármédia, a 24.hu-hoz szorosan kötődő Media1 írta meg a legelső alkalommal. Ennek az lehet az oka, hogy

a jövőben kevesebb külföldi pénzek áramolhatnak be a dollármédiába, így a pénzekért indulhatott meg egy küzdelem, mellyel szembefordíthatta egymással a két, külföldi pénzcsapok által már eddig is busásan megtömött baloldali portált.

Ez annak fényében se lenne meglepő, hogy nemrégiben Soros azt jelentette be, hogy kivonulnak Európából az alapítványai mely lelkes támogatói ezeknek a portáloknak.