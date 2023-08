Hoppááá! Magyar földön az első Leopard 2 A7HU! Avagy, néha abban is lehet öröme az embernek, ha a kora reggeli órákban dolgozni indul... Mosonmagyaróvári olvasónk különleges szállítmányra figyelt fel Lajta pihenőhelyen. Köszönjük!

– számolt be közösségi oldalán a haditechnikai témákra szakosodott LHSN.hu. A most érkezett konvojban volt egy a műszaki támogatására szolgáló, többrendeltetésű, Leopard 2-es alvázra épített műszaki gép is. Az LHSN információi szerint a most beérkezett eszközök egyelőre még csak referenciapéldányok lehetnek, melyek a megrendelő magyar fél hazai átvételét követően visszakerülnek a gyártó bázisára, hogy a referenciaként szolgáljon a sorozatgyártáshoz. Korábban ugyan így járt el a két fél a PzH 2000-es önjáró tarackok esetében is, amelyeket rövidesen követtek a már végleg itt maradó példányok.

Ütőképes haderőre van szükség

Az új gyártású Leopard 2 A7HU harckocsikat – amelyekből 44-et rendelt meg Magyarország – 2023 és 2025 között szállítja le a német gyártó. A csomag részeként egy darab vezetési gyakorlásra, oktatásra alkalmas jármű, öt Wisent 2 műszaki mentő jármű és három Leguan hídvető harckocsi is érkezik. Megjegyzendő, a Lynx gyalogsági harcjárművek mellé további Laopard 2-es alvázra épített műszaki mentő és hídvető tankok érkeznek. Az azonos alváz, motor, erőátvitel, kommunikációs eszközök, a nagyfokú egyezés megkönnyíti az üzemeltetést.

A beszerzéssel a Magyar Honvédség Európa legmodernebb harckocsijaira fog szert tenni.

Korábban a szovjet-orosz technikáról való átállást megkönnyítendő, már érkezett a tatai páncélos dandárnál szolgáló T–72-esek mellé 12 darab használt, de nagyjavított Leopard 2A4-es is.

Korszakváltás

Három évvel ezelőtt Korom Ferenc, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka korszakváltó eseménynek nevezte a Krauss-Maffei Wegmann által felújított Leopardok Magyarországra érkezését, majd elmondta, hogy a Magyar Honvédség célja, hogy a világ egyik legmodernebb eszközének számító Leopard 2A7HU harckocsival lássa el a 11. harckocsi zászlóaljat.

A most Tatára érkező 2A7HU páncélosokkal Magyarországnak Németországhoz és Dániához hasonló harckocsizó képességei lesznek, amellyel világviszonylatban is egy fegyvernemi elitklub tagja lesz.

Nehézsúlyú játékosok

A Leopard 2-es harckocsi család legújabb, új gyártású tagjai a magyar A7HU-tankok. A különböző szakmai beszámolók szerint ezek a fegyverek már eleve megerősített fenék, front és tetőpáncélzattal épültek, ellenállnak az improvizált pokolgépeknek és a harckocsiaknák hatásának is. A kiegészítő, pótpáncélzat bevetés előtt szerelhető fel. A gépnek van gyújtófolyadékok – Molotov-koktél, napalm – elleni védeleme, illetve tovább fejlesztett automata tűzoltórendszere. Egyes szakmai beszámolók szerint a katari hadsereg által megrendelt, full extrásnak is nevezhető tankokhoz állnak legközelebb a Magyar Honvédség eszközei.

A jármű az 1500 lőerős turbódízel motoron kívül – ami akár 70 kilométeres sebességgel is képes a 65 tonnás tömeget meghaladó lánctalpast röpíteni – van egy 24 KW-os segédhajtóműve is, ami álló, várakozó helyzetben látja el a fedélzeti rendszereket, illetve a megnövelt hatékonyságú légkondicionálást elektromos árammal.

A parancsnok itt már egy PERI RTWL típusjelű periszkópot kezel, amibe a korábbiakkal ellentétben be van építve az Attica hőképalkotó a hozzátartozó kijelzőkkel. A parancsnoknak teljes körű, a harchelyzettel kapcsolatos feladatokat rendszerező úgynevezett C2 (Command and Control) panel is rendelkezésére áll. A Leopard 2A7HU a legmodernebb diagnosztikai berendezésekkel segíti a parancsnokot. A lövegkezelő irányzékához szintén Attica harmadik generációs hőkamera tartozik.

Ami a fegyverzetet illeti: a 120 milliméteres harckocsi ágyú a kategóriájában a legerősebb, legújabb változat, amellyel párhuzamosítva egy szabvány NATO kalibert tüzelő géppuska van. Az ágyú képes programozott lövedékeket célba juttatni. A toronytetőn van egy, a kisebb légi célok, drónok és „puhább" földi célpontok ellen hatékony RCWS, távirányított fegyverállás, amely esélyesen a már a honvédségnél más harcjárműveken is szolgálatban álló 12,7 mm-es nehézgéppuskával lesz szerelve.

Orbán Viktor: A békéhez erő kell!

Erő nélkül nem lehet megmaradni! Kell a megmaradáshoz lelki, de katonai erő is!

– mondta el Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújában.

MOST A KATONÁK KIKÉPZÉSE, A KATONAISKOLÁK ÉS A FIZETÉSEK VANNAK A FÓKUSZBAN, DE EZEKET MEG KELL TÁMOGATNI A HADITECHNIKÁVAL, EZÉRT IS FONTOS EZ AZ ÚJ ZALAEGERSZEGI BERUHÁZÁS (RHEINMETALL ÚJ ÜZEME).

Saját gyártás nélkül nem lehetünk ütőképesek! Kell a saját hadiipar! NATO-tagok vagyunk, és ezért fontos a fegyverzetek fejlesztése is, és most felfutóban van a hadiiparunk

– tette hozzá.

NEMCSAK AZ A KÉRDÉS, MENNYI FEGYVERED VAN, HANEM MENNYI FEGYVERT TUDSZ GYÁRTANI! A BÉKÉHEZ PEDIG ERŐ KELL!