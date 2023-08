Ma már a modern technológiák lehetővé tesznek olyan eszközöket és berendezéseket, amelyekre bátran bízhatjuk ingatlanunkat akár a napi működés folyamán, akár távollétünk idejére. Segítségükkel az őrzési feladatokat elvégző személyzetet a minimálisra lehet csökkenteni, hiszen elegendő csupán egyetlen ember, aki a megbízható biztonságtechnikai eszközök felügyeletét ellátja.

„Tapasztalataink szerint még mindig sokan vannak, akik nem fordítanak elegendő figyelmet értékeik védelmére, pedig amellett, hogy rossz érzésként éljük meg, ha egy tárgyunknak lába kél, vállalkozás esetében egy ilyen körülmény akár a munkafolyamatot is megakaszthatja. Nem érdemes a biztonságon spórolni, viszont mindenképpen ajánlott megtalálni a számunkra legoptimálisabb megoldásokat”, hívta fel a figyelmet Farkas László biztonságtechnikai szakértő, aSenzortech Kft. ügyvezetője.

A kapu az első védvonal

Bármilyen ingatlanról is legyen szó, általában a kapu az első védelmi vonala, amivel egy betérő találkozik. Számos típus közül választhatunk, de már ezen a téren is érdemes a rendelkezésünkre álló modern technológiákat alkalmazni. Mind helytakarékossági, mind biztonsági szempontból ajánlottak a hazánkban még újdonságszámba menő sorompószerűen felnyíló változatok, amelyek nem vesznek el területet a beálló két oldalán, és egyszerre töltik be egy úszókapu és egy sorompó funkcióját.

„Különösen olyan helyeken érdemes ezeket a változatokat használni, ahol széles bejáratokra van szükség, hiszen egyetlen kapublokk akár 11 méter hosszú is lehet, míg kettőt egymással szembe helyezve már 22 méteres kapunyílást érhetünk el. Ezek a típusok egyszeri befektetést igényelnek, ami után évekig élvezhetjük az előnyeit. Nagyon egyszerű a telepítésük, és hibátlan működésükben is hosszú távon bízhatunk. A legújabb márkák már programozható lézeres érzékelőkkel rendelkeznek, ami a korábbi infra megoldásokhoz képest sokkal diszkrétebb vezetékelést tesz lehetővé. Emellett rendszámfelismerő funkciójuknak köszönhetően megszűrhetjük, ki illetékes a belépésre és ki nem”, avatott be Farkas László, aki csapatával elsőként hozta el a magyar piacra a számos országban már bizonyított olaszAvantgates kapurendszereket.

Riasztó van. De működik is?

A riasztó egy olyan eszköz, aminek használatára normál esetben viszonylag ritkán kerül sor, hajlamosak vagyunk pusztán a léte miatt hátradőlni, hamis biztonságérzetben tartani magunkat.

„Attól, hogy rendelkezünk riasztóberendezéssel, korántsem biztos, hogy az működik is. Fontos, hogy bizonyos időközönként tesztet futtassunk le rajta, ellenőrizve, hogy az akkumulátor megfelelően működik, hiszen az nem örökéletű, gyártótól függően néhány évente cserélni kell. A riasztó ma már egy olyan alapkellék, amit szinte minden épületben megtalálhatunk”, jegyezte meg a szakember.

Kamerarendszer, de csak szabályosan!

Biztonsági szempontból a kamerarendszerek is nagyon hasznos funkciót töltenek be, azonban a szigorú szabályozások miatt felhelyezésükkor és használatuk közben sok előírást kell szem előtt tartani. Ilyen például az, hogy közterületről nem készíthet felvételt a kamera, illetve azt is meg kell határozni, hogy egy vállalkozás vagy társasház esetében ki jogosult a képanyag megtekintésére.

„Ma már nagyon sok kameratípus közül választhatunk. Ha úgy döntünk, hogy vagyonvédelmi célból felhelyezünk párat, érdemes olyanokat beszerezni, amelyek valóban segítséget nyújthatnak, amikor úgy hozza a helyzet. Fontos, hogy a kamerák látószöge a teljes védendő területet lefedje, magas felbontású képet készítsen, és ne csak nappal, de éjjel is értékelhető, színes minőségben rögzítsen. És az sem elhanyagolható, hogy megfelelő méretű tárhellyel is ellássuk a kamerarendszert, hogy ne túl gyakran írja felül a felvett videóanyagot”, sorolta Farkas László, hozzátéve, hogy a kamerarendszer működését online, akár egy mobiltelefon segítségével bárhonnan nyomon követhetjük. A legújabb, arcfelismerő funkcióval is rendelkező típusai már azt is lehetővé teszik, hogy kifejezetten egy-egy személyre vonatkozó felvételeket keressünk, így nem kell a teljes anyagot végignézni.

Tűzjelző nem csak akkor kell, ha kötelező

A tűzjelző berendezéseknek nemcsak vagyonvédelmi, de életvédelmi funkciójuk is igen jelentős. Kifejezetten ritkán van szükség a használatukra, de akkor elengedhetetlen, hogy tökéletesen működjenek. Többnyire olyan épületekben találhatjuk meg őket, ahol meglétüket szabály írja elő, de ennél jóval szélesebb körben lenne szükség az alkalmazásukra.

„Ez egy olyan eszköz, amire lehet, hogy sokáig vagy leginkább soha nem lesz szükségünk, mégis, ha egyszer tűz üt ki, nagyon fontos szerepet töltenek be. Ha rendelkezünk is tűzjelzővel, a létezésükről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig ezeket is rendszeresen karban kell tartani, felül kell vizsgálni, hogy megfelelően működnek-e. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk, akár egy lámpatest is okozhat tüzet. Ilyen esetben perceken, másodperceken múlhat az emberélet, nem mindegy, milyen gyorsan észleljük a bajt”, zárta gondolatait a biztonságtechnikai szakértő.