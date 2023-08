Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amelyek a nagyközönséget érintik.

MÁSFÉL ÉVE HÁBORÚ - 180 napja kezdődött el az orosz-ukrán háború. Összefoglaljuk az elmúlt 24 órájának legfontosabb eseményeit.

KÍGYÓ EGY ZUGLÓI KANAPÉBAN - Nagyon meglepődött az a zuglói férfi, aki a kanapéja ágyneműtartójában talált egy kígyót. A kétméteres kígyó nagyon megijesztette a férfit, majd a rendőrök sem tudták, mit kezdjenek vele. Végül egy állatbefogó magával vitte a hüllőt. Szakembereket kérdeztünk, mit tehetünk, ha hasonló eset történik.

A MÁTRA 70 ÉVES GŐZÖSE ÉS KISVONATAI - Vasúttörténeti kincsek nyomába eredtünk a Mátrában. Gyöngyösről Mátrafüredre zakatoltunk a kisvonattal, de egy 70 éves gőzöst és százéves nosztalgiakocsikat is megcsodáltunk. A Mátravasút márciustól egészen novemberig várja a zakatolás szerelmeseit, s garantáltan feledhetetlen élményeket ígér az egész családnak.

BALATONI NYELVES AZ IDEI LEGJOBB STRANDÉTEL - Augusztus 20-a után is érdemes ellátogatni a Balatonhoz. Egészen szeptember végéig meg lehet kóstolni az idei legjobb strandételt, a Balatoni nyelvest. Ennek a különleges és nagyon finom ételnek az elkészítési módját meg is mutatta a Radar stábjának az idei nyertes strandbüfé vezetője. A strandételek versenyét 9 éve indította a Balatoni Kör. A szervezet alelnöke arról is beszélt, hogy ősszel milyen színes programok és pihenési lehetőségek várják a vendégeket a Balatonnál.

SEBASTIAN COE A TESTNEVELÉSI EGYETEMRE LÁTOGAT - A Testnevelési Egyetem komoly szerepet vállalt a VB szervezésében, a még átadás előtt álló atlétika pályát használhatják a versenyzők edzésre. Sebastian Coe is az új edzőközpontban járt, ahol az eddigi tapasztalatairól is kérdeztük.

SZURKOLÓI ZÓNA - Juhász Milán kollégánk egy szurkolói zónába látogatott el, ahol több atlétikai sportágat is kipróbált.

GYÓGYSZERFEJLESZTÉS HAZÁNKBAN - Hosszú évek, akár egy évtized is eltelhet, mire a patikákba kerül egy-egy gyógyszer. Rengeteg kutatás, aztán vizsgálat, tesztelés, ellenőrzés, majd újabb kísérlet előzi meg a gyógyszerek forgalomba kerülését. Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkutatója a Radar stábjának elmondta, sőt, meg is mutatta a gyógyszerkutatás és fejlesztés első állomásait. Hihetetlenül érdekes kutatásokat láttunk.

DIGITÁLIS TÖRTÉNELEM - A magyar királyság első éveiből származó iratok is olvashatók a digitális tudománytárban, mely azzal a céllal jött létre, hogy hazánk eddigi írott történelmének emlékeit bárki számára elérhetővé tegye. Lassan a negyven milliomodik oldal is feltöltésre kerül. Mi az Árkánumba most nem digitálisan látogattunk el.