A volt amerikai demokrata elnökhöz, Barack Obamához és feleségéhez köthető alapítványnál képeztek ki több olyan vezetőt is az utóbbi években, akik Soros György tőzsdespekuláns támogatásával igyekeztek kormányellenes hálózatot kiépíteni Magyarországon, illetve a korrupció ellenes küzdelemre hivatkozva küzdeni a hatalom ellen.

Mint a napokban kiderült, a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok 2016 és 2021 között több mint tízmilliárd forinttal támogatta magyarországi hálózatát.

A legtöbb pénzt ugyan a fővárosi önkormányzat kapta (3,3 millió dollárt), de összesen az amerikai alapítvány nagyságrendileg százötven szervezetet finanszírozott, több mint tízmilliárd forinttal (28,5 millió dollárral).

A támogatott szervezetek között igen előkelő helyen szerepelt a pécsi székhelyű Emberség Erejével Alapítvány is, amelynek vezetője tavaly büszkén számolt be arról, hogy beválasztották az Obama Foundation (Obama Alapítvány) Leaders Europe program 2022-es résztvevői közé - írja a Magyar Nemzet.

Olyan élhető társadalomért dolgozunk, amely az emberi jogokat és az egyenlőséget tiszteletben tartja, amelyben a demokrácia érvényesül

– közölte erről Nyirati András, aki megalapítása, 2006 óta vezeti az Emberség Erejével Alapítványt. Az Obama Alapítvány egyértelmű célja egyébként, hogy „lebontsák" azokat a társadalmi rendszereket és helyettük új, „alulról jövő" közösségeket szervezzenek olyan vezetőkkel, akik képesek pozitív, innovatív változásokat előmozdítani közösségeikben helyi és országos szinten, de akár európai léptékben is.

Magyarán aktivistákat képezni akár kormányellenes fellépésre, megmozdulásokra, akciókra is.

Nyirati arról is lelkendezve számolt be, hogy David Pressman amerikai nagykövet idén áprilisban Pécsett járt, és a hivatalos programja részeként az alapítványuk Citrom utcai irodájába is ellátogatott. Ezt követően pedig munkaebéden vett részt kollégáikkal, valamint több pécsi civil közösség képviselőjével. És még az emberi jogi játékukat is kipróbálta!

Az Egyesült Államok demokrata adminisztrációjához köthető európai közösségépítő és politikai aktivistaképző program üdvöskéjének szervezete, az Emberiség Erejével Alapítvány egyébként jelentős összeget, több mint 2,3 millió dollárt zsebelhetett be 2016 és 2021 között a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

Miközben az Obama Alapítvány nemzetközi programjaira a hírek szerint sokszor több tízezer jelentkező közül választják ki a résztvevőket, Nyirati András nem az első az elmúlt években a magyar „civilek" közül, aki részt vehetett ezeken a képzéseken.

Léderer Sándor, a K-Monitor ügyvezetője 2018-ban kürtölte szét a médiában, hogy 191 ország húszezer jelentkezője közül beválasztották az Obama Foundation Fellowship programjába. A K-Monitor nem maradt le természetesen Soros György támogatási listájáról sem, a szervezet több mint kétszázezer dollárt kapott 2016 óta.