A napokban megint újabb gyanúsítottat hallgattak ki a hatóságok a Cseh Katalin körüli uniós pénzeket érintő csalási ügyben. A 4,8 milliárd forint értékű bűncselekményben egyre több szálon fut a nyomozás, és egyre közelebb jut a momentumos EP-képviselőhöz. Összefoglaltuk, hol tart most az ügy.

Újabb fordulat következett be Cseh Katalinék 4,8 milliárdos korrupciós botrányában. A szövevényes nyomozásban egyre több a gyanút alátámasztó bizonyíték és tény látott napvilágot. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A Fővárosi Főügyészség közölte, hogy a férfi a megalapozott gyanú szerint az ügy egyik gyanúsítottjának volt bűnsegéde.

A nyomozás folyamán korábban a NAV már kihallgatott egy gyanúsítottat, aki a cégháló egyik vállalkozásának a tisztségviselője volt. A nyomozó hatóság már milliárdos vagyont is lefoglalt.

Az ügy különös érdekessége abban rejlik, hogy Cseh Katalin annak a Momentumnak az EP-képviselője, amely hosszú évek óta hazugságokkal azért küzd, hogy Magyarország ne kapja meg a jogosan járó forrásokat.

Mi van a háttérben?

Cseh Tibor, "Katka" édesapja 2010-ben alapított egy céget. Abban a periódusban amikor lehívták a legtöbb pályázati pénzt, a cégnyilvántartás szerint az EP-képviselő volt a vállalkozás ügyvezetője. A Pannónia Nyomda Kft. kezdetben 68 millió forintot nyert egy pályázaton. A megjelölt cél egy holografikus technológia kifejlesztése lett volna. A kusza cégháló egyik tagja, a Holotech Hungary Kft. svájci tulajdonosa, a HoloTech Switzerland AG azonban már 2013-ban kifejlesztett hologramos technológiát. Tíz uniós pályázaton teljes egészben vagy részben ugyanazzal a technológiai fejlesztéssel vettek részt.

SZÁMOS ESETBEN AZONOS VOLT A CÉGEK SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, ÜGYVEZETŐJE, DE NEM EGYSZER EGYEZÉS MUTATKOZOTT A BESZÁLLÍTÓ SZEMÉLYÉBEN ÉS A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNÉBEN IS.

A telephely választása sem véletlen, ugyanis Vác és Szirák félreeső települések, és az EU-s pályázati pénzek elosztási mechanizmusa a vidéki és a gazdaságilag kisebb településeket helyezi előtérbe. Ezzel a budapesti székhelyű Pannónia Nyomda Kft. kijátszotta a rendszert és a cégháló így 4,8 milliárd forinttal károsította meg az Európai Uniót. Ez előtt a Pannónia Nyomda Kft. kizárólag egy Budapest XIII. kerületi Frangepán utcai címre bejegyzett székhellyel rendelkezett.

Különös adalék az is, hogy a Pannónia Nyomda Kft. ellen 17 alkalommal indult végrehajtási eljárás adóhátralék miatt. Cseh Katalin ügyvezetése alatt egy cseh cég felhasználásával körbeszámláztak a céghálóban és fiktív bizonylatokat is állítottak elő. A felmerülő csehországi szál miatt a Prágai Kerületi Ügyészségtől a magyar hatóságok jogsegélyt kértek és kaptak, ami tovább erősíti a gyanút. A szálak Litvániáig is elvezetnek, akik szintén jogsegélyt szolgáltattak az illetékes magyar hatóságoknak.

A fenti tények tükrében tehát elmondható, hogy Cseh és társai egy aktív és bonyolult határokon átnyúló bűnszervezetet alapítottak és alkottak.

Számos feljelentés és nyomozás indult az ügyben

Az ügynek nagy visszhangja lett, főleg úgy, hogy Cseh Katalin Magyarország ellenes retorikája darabokra hullott szét. Kezdetben Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője tett feljelentést az ügyben a rendőrségen és az illetékes magyar hatóságoknál. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) jelentette a botrányos ügyet.

A hatóság ezután arról tájékoztatta a politikust, hogy a korrupciógyanús üggyel kapcsolatosan megkezdte a Cseh Katalin-ügy vizsgálatának előkészítését, továbbá tájékoztattak arról is, hogy további adatokat és információkat gyűjtenek. A nyomozó hatóságok pedig már több házkutatást tartottak a cég telephelyén és több gyanúsítottnál is.

Az is kiderült, hogy a hatóságok milliárdos vagyont is lefoglaltak. A Közbeszerzési Hatóság is a feljelentések után elkezdte a nyomozást és vizsgálat alá vetette az uniós pénzeket csapoló csápokat. Megállapították, hogy cégek úgy hangolták össze magatartásukat, hogy azzal megszegték a közbeszerzés szabályait és bűncselekményt követettek el.

A Gazdasági Versenyhivatal is feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, továbbá versenyfelügyeleti eljárást indított a hatóság az ügyben.

Az ennek során feltárt és beszerzett adatok, információk alapján a Gazdasági Versenyhivatal egy új panaszos eljárást is megindított, továbbá feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál költségvetési csalás gyanúja miatt, valamint tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot és az OLAF-ot.

-közölte az Origóval a Gazdasági Versenyhivatal.