„Szükségünk van egymásra: nekünk a fákra, a fáknak miránk." Ennek a mottónak a jegyében döntött úgy a 10 millió Fa, hogy elindítja FaMentő Autóját. Az elektromos haszongépjármű nemcsak vizet hivatott szállítani a nagy forróságban, de tápanyagokat, szerszámokat és szakembereket is. A faültető közösség szerint nemcsak a fákkal vagyunk közösen egymásra utaltak, de nekünk embereknek is szükségünk van egymásra. A klímaválság negatív hatásai alól senki nem mentesül. Ezért azt reméli, minél többen, nemcsak magánszemélyek, de cégek is „beszállnak majd" a FaMentő autóba.