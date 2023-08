Az ukrán család Egyiptomból jött Magyarországra augusztus 18-án, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szálltak volna át egy másik gépre. A 2B terminál érkezési oldalán a rendőrök meghallották, ahogy részegen ordibálnak.

A nő a korábban eltűnt telefonja miatt panaszt akart tenni a rendőröknek, közben folyamatosan ordibált velük, valamint egy telefonnal élőben közvetítette a történteket az interneten. A telefont provokatívan az egyik rendőr arcához tolta.

A rendőrök többször kérték, hogy ezt fejezze be, a nő azonban ezt nem tette meg, majd meg akarta ütni és rúgni a rendőröket, akik ki tudtak térni a támadás elől.

Ekkor azonban a nő anyja hátulról, tenyérrel halántékon ütötte az egyiküket.

Ezek után a várócsarnok felé mentek, ahol a nő és az anyja továbbra is támadóan léptek fel a rendőrökkel szemben. Az anya az erősítésként érkezett két másik rendőrre is rátámadt, az egyiküket meg is rúgta.

A két nőt hivatalos személy elleni erőszak miatt hallgatták ki a rendőrök, majd az ügyészség javasolta a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.