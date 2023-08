Mint írták, Dömötör Csaba csütörtökön elmondott megnyitóbeszédében azt kívánta a résztvevőknek, hogy a Tranzit legyen a lényeges dolgok visszhangja, "legyünk a normalitás visszhangja, a nemzeti érdekek visszhangja, és minden olyan értéké, amely naggyá tette Európát, és megtartotta benne Magyarországot".

Kiemelte, hogy pár napra Tihany lesz az ország jövőjéről szóló közös gondolkodás központja, ahol lehet vitázni a lényegi dolgokról. Arról, hogyan gyengül az európai gazdasági szuverenitás, hogyan lehet megoldani Európa energiaellátását és megtartani versenyképességét, vagy hogyan válik védtelenné Európa a nagy népmozgásokkal szemben, és hogyan indítanak támadást a hagyományos családi értékek ellen - sorolta.

A történelem hagyományos nagy problémái erővel visszajöttek a színpadra. Népvándorlás, járvány és háború. Leöntve az egész gazdasági válságtünetekkel, és mi az összes következményét viseljük"

- mondta Dömötör Csaba a közlemény szerint, majd hozzátette, a leggyakoribb kérdés mindezzel kapcsolatban, hogy mikor térünk majd vissza a korábbi kerékvágásba, de a helyzet az, hogy sokkal nagyobb az esélye, hogy egy új világ van kialakulóban, és most dől el, hogy Magyarországnak ebben hol lesz a helye.

Az államtitkár ennek kapcsán leszögezte, a véleménynyilvánítás Európa egyre több helyén lesz egyfajta kockázatos extrémsport, ha nem a balliberális kánonba illeszkedik. "Ma ezért ahhoz kell bátorság, hogy ellenszélben is kiálljunk a normalitás és az igazunk mellett" - fogalmazott.

Szerinte ezért is fontos, hogy a Tranzit a szabad vélemények és viták helye, mint ahogy egész Magyarország is az.

Az államtitkár kifejtette, hogy bármilyen nehézségekkel nézünk is szembe most, ez az ország már nem az, mint 2010 előtt volt. Sokak munkája van abban, hogy Magyarország elszántságában makacsabb, értékeiben szilárdabb, és gazdasági erejében erősebb.

Dömötör Csaba összegzésképp elmondta, hogy a lecke világos, a magyaroknak megéri a saját útjukat járni, nem "a lesajnáló zsűrivel foglalkozni", hanem a cselekvéssel.

A Tranzit politikai fesztivál nevű rendezvényen a pénteki napon beszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök, továbbá a kormánypártok és az ellenzék vezető politikusai, valamint ismert közéleti szereplők is vitáznak majd

- áll a közleményben.