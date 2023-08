A háború továbbra is óriási kockázat a világban, míg a második helyen a világgazdasági blokkosodás áll - minderről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára beszélt Mesterházi Attilával való vitájában. Dömötör úgy látja, hogy most dől el, hogy ebben az új világrendben, hol lesz Európa és Magyarország helye. Mesterházi egyetértett abban, hogy zajlik egy blokkosodás a világban, és a BRICS is bővül, valamint a globalizáció is elkezdett lelassulni. Az MSZP volt elnöke szerint ez a helyzet lehetőségekkel is jár Magyarország számára.

Senki nem mondta el, ez miért jó

Kellene, hogy legyen Európának szerepe ebben az átalakuló világban, de végletesen meggyengült az európai gazdasági szuverenitás - vélte Dömötör Csaba. Az európai gazdaságot kicsinálja a szankciós politika, már látszanak a számok, stagnálás állapota van. Ezzel párhuzamosan az amerikai és kínai gazdaság erősödik - tette hozzá.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szólt arról is, hogy a problémákat növeli, hogy az Egyesült Államok egy protekcionista politikát folytat, akkor az európai politika miért nem készíttetett legalább egy hatástanulmányt sem a várható hatásokról. Amikor a blokkosodásról beszélünk, akkor nem látszik, miért jó az, ha bizonyos térségekkel megszakítja a kapcsolatot Európa.

A politikus nagy veszélynek nevezte, hogy már felmerült a kínai gazdasággal való kapcsolat megszakítása. A jövő évi európai parlamenti választáson majd ezekről a kérdésekről is dönthetünk - mondta Dömötör Csaba. Mesterházi nagy hibának nevezte, hogy az uniós politika nem reagál ezekre a problémákra. A baloldali politikus szerint a nemzeti és a nemzetközi szintet össze kéne hangolni az unióban a sikeresebb érdekérvényesítéshez.

A kompromisszum akkor jó, ha a magyar és az európai érdekek számára is előnyös döntés születik - reagált minderre Dömötör.

Ebből vannak a legnagyobb viták Brüsszellel

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felhívta a figyelmet arra is, hogy abból vannak a legfőbb viták Brüsszellel, hogy olyan nemzeti hatásköröket vesznek el, amiről nem volt megállapodás. Ennek egyik legfőbb része az illegális migráció, valamint az adópolitikai kérdések is - tette hozzá. Mindezek mellett Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést és a megszüntetné a külpolitikai döntések esetében az egyhangúságot.

A lopakodó jogalkotás tehát komoly veszélyekkel jár - tette hozzá.

A kormány a nemzeti érdekeket követi - reagált Dömötör Mesterházi azon kritikájára, hogy túl sokat vétóz Magyarország az unióban. Felhívta a figyelemt arra az államtitkár, hogy a korábbi baloldali kormány arra volt büszke, hogy elsőként ratifikálta a lisszaboni szerződést, és ez is jól mutatja az uniós ügyekhez való hozzállást. Mind az olaj, mind a gáz, mind a nukleáris szankciók esetében a baloldal a nyugati elvárásoknak megfelelően bírálta a kormány szankciós politikáját.

Semmi jelét nem láttam annak, hogy a baloldali pártok a kormány mellé álltak volna ezekben az ügyekben - fogalmazott Dömötör Csaba. Szólt arról is, hogy a baloldal még Orbán Viktor múlt heti tárgyalásait is élesen bírálta a keleti országokkal, miközben ezekből az országokból lehet energiát beszerezni és csökkenteni a függőségünket.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felhívta a figyelmet arra is, hogy a baloldal érdekérvényesítését nagyban befolyásolja, hogy külföldről kaptak jelentős támogatást a 2022-es választáson. Miközben Karácsony Gergely a gyomokkal nem bír el, akkor képzeljük el, hogy mit tenne egy komoly európai nyomásgyakorlás esetén.

Magyarország ellen lobbiznak

Vannak olyan országok, amelyek lobbiznak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat, és ezek között volt Svédország is - hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. Teljesen elképzelhetetlen lenne, hogy egy másik országban egy párt (mint nálunk a Momentum) még több feltételt követelt Brüsszel részéről Magyarország ellen - tette hozzá. Mesterházi is hülyeségnek nevezte, hogy egyesek az uniós források ellen lobbiznak.

Magyarországnak meg kellene kapnia a forrásokat, hogyha teljesítette a feltételeket? - tette fel a kérdést Dömötör Mesterházynak. A volt MSZP elnök nem válaszolt erre, Dömötör szerint ez annak a világos jele, hogy politikai nyomásgyakorlásról van szó, és nem a jogállamiságról. A következő hónapok kardinális vitája lesz, hogy mivel kiürült az uniós kassza, ezért többletbefizetést kérnek a tagországoktól. Mi úgy vagyunk vele, hogy az nincs rendben, hogy míg nem adták oda nekünk a forrásokat, addig újabb befizetéseket kérnek - fejtette ki Dömötör Csaba.

A jövőbeli legfőbb feladat az infláció letörése, a bérek növelése, de ezt csak változó környezetben tudjuk megtenni - mondta Dömötör Csaba.