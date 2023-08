Nem lehet tudni, hogy meddig fog tartani a háború, ezért van esély arra, hogy az uniós kampány egyik központi témája lesz - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Márki-Zay Péterrel való vitában a tihanyi Tranzit fesztiválon. Gulyás beszámolt arról is, hogy a magyar kormány továbbra is a béke oldalán áll, és a jövőben is humanitárius segítséget nyújt a bajban lévőknek. Márki-Zay Péter szerint Nyugaton mindenki szabadon döntheti el, milyen nemű, és ez jó dolog.

Szeretnénk megnyerni a 2024-es európai parlamenti választást - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Márki-Zay Péterrel vezette vitában. Magyarországon már egy ideje kormányon van a Fidesz, de az Unión belül ellenzékben, hol több, hol kevesebb szövetségesünk volt és van - tette hozzá. Az Európai Parlament a legkorruptabb brüsszeli intézmény, és a csekély jogkörét is arra használja, hogy megsértse az uniós szerződést és alapértékeket. No gender, no war és no migration - ezek a Fidesz legfőbb üzenetei a választáson - mondta Gulyás. Gulyás Gergely kifejtette, hogy az utóbbi gondolatnak csupán egynegyedes képviselete van az Európai Parlamentben, és ezen változtatni kell. Magyarország azért nem jut forrásokhoz Brüsszelben, mert hazánk elfogadta a gyermekvédelmi törvényt - hívta fel a figyelmet a miniszter. Mindezek ellenére a kormány nem fog változtatni a szabályokon.

Márki-Zay szerint Nyugaton mindenki szabadon döntheti el, milyen nemű, és ez nagyon jó dolog.

"Ne a Fidesz köreiben keresgéljen"

Márki-Zay Péter a vitában a már tavaly elmondott baloldali álhíreket ismételgette. Minderre Gulyás azt válaszolta, nem a Fidesz köreiben kell keresnie a migráció támogatóit, hanem a saját szövetségesei között. Példaként hozta fel, hogy a baloldal lebontaná a kerítést és illegális migránsok tömegeit engedné be. A Miniszterelnökség vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy Márki-Zay szövetségesei szavazták meg azokat az EP-határozatokat, amelyek a nemzeti identitás lebontását szolgálták. Hódmezővásárhely polgármestere minderre azt mondta, hogy azok a pártok már csak a volt szövetségesei.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy hiba lenne, ha Márki-Zayék az Európai Néppártba lépnének be, mert az EPP megszavazta a kötelező kvótát. Az EPP-ben kezdődött el az a befogadási kultúra, ami azt hirdette, hogy mindenkinek menedékjogot kell adnia, aki Európába érkezett. Óvnám attól, hogy megint olyanok legyenek a szövetségesei, akikkel nem ért egyet.

"Lehet, nem elégedettek a hódmezővásárhelyi polgármesterrel"

A Miniszterelnökség vezetője felajánlotta, hogy ha Márki-Zay kíváncsi rá, akkor elküldi Hódmezővásárhelyre a Soros-tervet. Szólt arról a baloldali álhírről is, hogy az újonnan csatlakozott uniós tagországok közül Magyarországról mentek el a legkevesebben, és 2016 óta többen jönnek vissza, ahányan elhagyják. Márki-Zay minderre azt mondta, hogy ő nem ezt tapasztalja. Minderre Gulyás azt válaszolta, hogy lehet, nem elégedettek a hódmezővásárhelyi polgármesterrel.

Elhúzódhat a háború

Nem lehet tudni, hogy meddig fog tartani a háború, ezért van esély arra, hogy az uniós kampány egyik központi témája lesz - mondta Gulyás. Beszámolt arról is, hogy a magyar kormány továbbra is a béke oldalán áll, és a jövőben is humanitárius segítséget nyújt a bajban lévőknek. Magyarország nem szavazott meg szankciót, csak nem vétózott meg - reagált Gulyás a Márki-Zay által felvetett baloldali álhírekre.

Gulyás szólt arról is, hogy a legfontosabb, hogy Magyarország úgy tud energetikai önállóságra törekedni, hogy nem zárta el az útját Oroszország felé, és ezt valóban a miniszterelnök érte el.

A vitában szóba került a vakcinabeszerzés is. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen teljesen átláthatatlan módon szerezte be a vakcinákat, míg most Márki-Zay azt állítja, hogy a keleti vakcinákat többszörös áron szerezte be a kormány. Gulyás szerint a legolcsóbb az orosz, majd a Pfizer és a kínai vakcina volt. Akkor egyébként nem az volt a kérdés, hogy mennyiért, hanem hogy mikor kapják meg az emberek. A vakcinák hatékonysága között egyébként érdemi különbség nem volt - tette hozzá. Egy vészhelyzetben a legfontosabb az volt, hogy az emberek életét mentsék, és nem azt, hogy mennyibe kerül az adott termék - mondta Gulyás.

Később szóba került, hogy Márki-Zay azt állította korábban, hogy külföldön gyűjtött pénzt Karácsony Gergely pártja, de ezt most letagadta. Szólt arról is, hogy a korábban gyűjtött pénzeket nem tudják majd használni az EP-kampányban. Gulyás mindezzel kapcsolatban azt mondta, hogy tavaly közpénzből kampányolhatott Márki-Zay alakulata. Nyilvánvalóan egy jogellenes cselekedet volt a baloldal finanszírozása - mondta Gulyás. Azt Márki-Zayon kívül senki nem gondolja komolyan, hogy a kapott dollárokért cserébe nem kértek semmit a finanszírozók.

Most először fordult elő, hogy Amerikából akarták megbuktatni a magyar kormányt, és Márki-Zay ennek az eszköze volt - tette hozzá Gulyás.

"Másnak még sikerülhet"

Abban az országban, ahol az online média többsége ellenzéki, ahol szabadon bármit leírhat, és még az Ön szövetségén belül is azt gondolták, hogy Önök képtelenek vezetni az országot, akkor miért nem hiszi el, hogy az emberek képesek józan döntést hozni? - tette fel a kérdést Márki-Zaynak. Én biztatnám az ellenzéket, hogy attól, hogy Önnek nem sikerült legyőzni a Fideszt, attól másnak még sikerülhet - fogalmazott Gulyás annak kapcsán, hogy Márki-Zay szerint a Fidesz megnyerte a 2026-os választást. 2022-ben is minden választó mindkét politikai oldal álláspontját megismerhette.