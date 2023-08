A nemzetközi, liberális, mainstream sajtónak az a baja Orbán Viktorral, hogy egy jobboldali, kereszténydemokrata politikai közösséget és kormányt vezet, ráadásul sikeres – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára az Origónak adott interjúban. Menczer Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy a baloldal nem is próbálja megérteni az Orbán-kormány sikerének okát. Az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy a válságok korát éljük, ilyenkor helyesen kell azonosítani a problémát, és beszélni kell a megoldásról, erre az elmúlt napok diplomáciai találkozói kiváló lehetőséget adtak. Leszögezte, hogy a magyar célok világosak: fizikai biztonság, energiabiztonság és gazdasági erősödés. Az energia nem ideológiai, hanem fizikai kérdés, vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor a családok tudnak fűteni, és a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Ha nincs, akkor az ország leáll – tette hozzá.