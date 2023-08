Tizenegy év után beszélt újra a Tranziton Orbán Viktor. Bohár Dániel, a Megafon munkatársa és a beszélgetés házigazdája köszöntötte a miniszterelnököt. Elmondta, a miniszterelnök utoljára 2012-ben tartott előadást Kőszegen a Tranzit fesztiválon, ahol úgy fogalmazott, a kétharmad áll, mint a cövek. A miniszterelnök ehhez azt tette hozzá: 2012 óta még mindig áll, mint a cövek, a kétharmad, és még nem látni a végét. A nemzeti egység garanciája a kétharmad, de emögött nagy viták vannak.

Orbán Viktor azt mondta, gyakran elég színvonalas viták születnek a kérdésben, hogy vajon természetellenes dolog-e, ha egy politikai párt hosszú ideje többségben van. Kijelentette: nincs egyenes arányban a politikai többség a demokrácia minőségével.

Előbb-utóbb minden korszakban létrejön egy nagy kormányzó párt.

A miniszterelnök itt felidézte Tisza Kálmán kormányzását, majd a Tisza István-féle vezetést, utána Bethlen konszolidációs időszaka jött, majd ez történt volna a kisgazdapárttal is a második világháború után, ha nem jön a kommunista diktatúra. Orbán Viktor azt mondta, nagyon nagy erőkkel szemben kell helytállnia Magyarországnak. Az emberek keresik azt a pártot, amely a legtöbb esélyt adja arra, ami nekik fontos. Van ennek a gondolatnak nemzetközi párja is, a CSU Bajorországban, tehát

nem kell a magyaroknak magyarázkodni, nyugodtan nevezhető európai jelenségnek az, hogy hosszú ideje többségben kormányoz egy politikai párt.

Az ellenzéket Orbán Viktor ekképpen írta le: a futballban az amatőröket a profiktól egy világos vonal választja el. Vannak az amatőrök, a gyerekek, akik közé ha bedobsz egy labdát, mindegyik ráveti magát.

Ehhez képest a profik oda futnak, ahol majd a labda lesz. A mostani kormányzópárt és ellenzék közötti különbséget ez írja le a legjobban. A kormányzópártnak ugyanis van egy távlati terve és össze van rendezve a mozgása

– mutatott rá.

Minden csapatnak, még a gyermekded módon futballozóknak is vannak tulajdonosai, finanszírozói – folytatta. A kormányfő szerint a baloldal világtrendeket képvisel szellemi és ideológiai értelemben, és nagy világerőket képvisel szociológiai-pénzügyi értelemben.

Megvannak azok a nagy pénzügyi csoportok, akiknek világos szándékaik vannak a világra, Európára és hazánkra nézve. Ezek az erők keresik az ágenseiket, amit a magyar baloldalban találnak meg, akik sokkal inkább úgy gondolkodnak a politikáról, hogy hogyan tud Magyarország részévé válni a nagy világerőknek. Ezzel szemben a kormányzópártok a nemzeti érdekek mentén gondolkodnak.

A kormányfő szerint mindenkinek tisztáznia kell magában, hogy magyar-e, és hogy ez bír-e jelentőséggel számára az életében, hogy jó-e ebben a „magyar flow-ban lenni". A miniszterelnök kijelentette: Én szeretek a magyar flow-ban lenni! Hangsúlyozta, ebből kötelesség is fakad, amit teljesíteni kell, bármi is legyen az.

Szerinte sokfajta módon lehet magyarnak lenni, de a legfőbb kérdés, hogy ezt a küldetést máshol is látják-e? Csak egyetlen esetben nem tűnik el a magyar nyelv, kultúra és történelem, ha azt fenntartjuk – szögezte le. Mint fogalmazott, egy angolszásznak és egy németnek nincs ilyen küldetése. Ahhoz, hogy magyar nyelv legyen, azt fenn kell tartani.

Magyarnak lenni egy küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése

- mondta a miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszélt, fontos dolog olyan helyen tanulni, ahol folyamatosan okos emberek között lehet lenni, mert sokat lehet tőlük megtudni annak érdekében, hogy az olyan bonyolult kérdésekre válaszokat tudjunk kapni, mint hogy a ma látott rendszereket, a mai ellenfeleket össze lehet-e vetni korábbi időszakokkal. A liberálisokkal és a kommunistákkal azért van nehéz dolgunk, mert első látásra ezek nagyon távol vannak egymástól – fogalmazott a kormányfő.

Majd úgy folytatta: „aztán meglepődik az ember, amikor azt látja, hogy a kommunizmus összeomlása után a kommunisták nagy része liberális lett". Az ember rájött arra, hogy a választóvonal az ember megértésénél van. A kommunisták és a mostani liberálisok között egyezés van abban, hogyan látják az embert. Most a liberálisok és a baloldal azt mondják, hogy az életben te magad vagy a legfontosabb – mondta Orbán Viktor, aki szerint ennek a felfogásnak nagy politikai tábora van a nyugati világban.

Ezek után a miniszterelnök úgy fogalmazott: A másik felfogás az emberről, a jobboldali-konzervatív felfogás meg azt mondja, vannak a világban fontosabb dolgok az egyénnél: család, haza, Isten és a vele való kapcsolat.

Orbán Viktor szerint a legizgalmasabb viták a 19. század második felében, a 20. század elején a liberálisok és a konzervatívok között voltak. Az ezt követő évtizedekben sok változás volt, de 1990 után visszatért a világ, ami a totalitárius szellemi irányzatok színre lépése előtt volt. Ez azt jelenti, hogy

a liberálisok és a konzervatívok fognak egymással szemben állni, a nagy viták közöttük fognak zajlani.

A liberálisok hamar felismerték azt, hogy 1990 után a hagyományos felosztásának mindjárt vége van, s erre kezdtek berendezkedni. A konzervatívok azonban későn ébredtek fel, így nagyjából egy tízéves lemaradásban vannak. Mire ők nemzetközileg már megszervezték magukat s beszivárogtak az egyetemekre, alapítványokba és a médiába, a konzervatívok csak akkor kezdtek vakarózni – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a baj viszont az, hogy a liberálisok nagy fölényben vannak. Magyarországra ez nem igaz, nemzetközileg viszont egyértelműen hátrányban vagyunk.

Meglátása szerint azért nincs nemzetközileg megszervezett versenyképes konzervatív erőtér, mert az ellenfél tízéves előnyét nagyon jól használja fel. Mi pedig nem vagyunk elég kitartóak, nem teszünk bele elég munkát, így lassan dolgozzuk fel a hátrányt.

Az pedig, hogy hazánkban a jobboldal van fölényben, túl azon, hogy mi megszerveztük magunkat, a baloldal gyengeségének is „köszönhető". Nagy szerencsénk volt a riválisainkkal. Visszafizette a Jóisten azt a 40 évet, amit elvettek tőlünk – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette: az angolszászok a legjobb példái annak, hogy nemcsak képviselik az érdekeiket, hanem azt is állítják, hogy minden kérdésben ők képviselik a morális felsőbbséget, morálisan mindig nekik van igazuk, ami ennél fogva másnak nem lehet. Sőt utóbbiak ennél fogva rossz emberek is – tette hozzá.

Az ukrán háború esetében is megfogalmazták a "morálisan helyes" álláspontot – mondta a kormányfő. Mint fogalmazott, ez az angolszász politikai kultúra a mai napig jelen van, és ékes példája a „jóemberkedés".

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a '68-asok kiadták azt a jelszót, hogy menetelés az intézményekbe, és elfoglalták azokat az intézményeket, ahol a gondolatokat formálják. Szerinte a konzervatívok ekkor még nem tudták, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek. Meg kell érteni a baloldali stratégiát – mutatott rá a miniszterelnök, hangsúlyozva: a '68-asok elfoglalták az intézményeket, és a mai napig ők vannak hatalmon sok országban.

Orbán Viktor felidézte: amikor a Fidesz 2002-ben kikapott az országgyűlési választáson, akkor sokan arra figyelmeztették, hogy „1998 és 2002 között kormányon voltunk, de hatalmon nem". Hangsúlyozta: a hatalom továbbra is a baloldal kezében volt, mert történelmileg ők uralták a gondolatformálás fő intézményeit, például a médiát. A jobboldalnak továbbra is lázadnia kell, és harcolni, hogy ne fosszák ki az országot – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor mindig abban reménykedett, hogy sikerül megszorongatni az európai birodalomépítési erőket egy-egy EP-választáson. Az Európai Néppárt nem teljesítette ezt a küldetését - tette hozzá. Az EPP folyamatosan együttműködik a baloldali erőkkel és átveszi a témáit. Nekünk az a célunk, hogy a jobboldali erők ne a baloldallal működjenek együtt, a jobboldalnak együtt kell működnie - tette hozzá. A magyar jobboldal is színes világ, mégis együtt kell működnie - fogalmazott a kormányfő. Ha csak azt nézzük, hogy a nyugati sajtó megdicsérjen minket, akkor rossz pályán vagyunk - tette hozzá. Nincsen meg a jobboldali egység Európában - fogalmazott a kormányfő.

A kormányfő szerint most a legnagyobb az esélye annak, hogy jobboldali európai parlamenti többség legyen, de ehhez egységre van szükség. Orbán Viktor szerint Európába bele van építve a nemzetállami és birodalmi koncepció. A magyar nemzeti érdek, hogy csak a szuverén Európában érvényesíthetjük a legjobban az érdekeinket. A baloldal a birodalmi típusú gondolkodás mellett áll - tette hozzá. Egész addig, amíg a britek részei voltak az EU-nak, addig a nemzetállami szuverén koncepció és a birodalmi elképzelések egyensúlyban voltak.

Ha nem tudjuk megvédeni magunkat a birodalmi gondolattal szemben az európai intézmények világában, akkor létrejön egy Európai Egyesült Államok, és abban nem járhatunk jól.

Eddig sok százezren haltak meg a háborúban, és ezt meg kell állítani - mondta Orbán Viktor. Úgy nem lehet megállítani a háborút, hogy lesz egy béketerv, csak egy tűzszünet tudja megállítani.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a mindennapok része lett a háborúról való okoskodás, borzalmas dologról beszélünk. Az első hiba az volt európai részről, hogy a háborút globalizáljuk. Az angolszászok kitaláltak egy konstrukciót a háborúban: az ukránok harcolnak és meghalnak, mi pedig ehhez adunk pénzt és fegyvereket - ismertette Orbán. Az elmúlt egy évben kiderült, hogy ezzel a stratégiával nem lehet legyőzni az oroszokat.

Egyelőre nincs új stratégia, mert ahhoz katonákat kellene küldeniük a nyugati országoknak, de azt nem akarják.

Van terv

Az én véleményem nem jelenik meg a nyugati fővonalban, mert azt morálisan rossznak tartják - mondta Orbán Viktor. Szerencsére kerülőutakon ugyanezt mondja Trump is, és azt meg is nézik 240 millióan - tette hozzá. Azt akarjuk, hogy Magyarország gazdag, erős és biztonságos legyen, és erre kell tervnek lennie - ismertette a kormányfő. 2010-ben is volt erre terv, és ma Magyarország biztonságosabb, erősebb és gazdagabb, bár annak mértékéről lehet vitatkozni - mondta Orbán Viktor. Még 10 év kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük.

A magyar előrelépésre példaként hozta fel, hogy ma több mint egymillióval többen dolgoznak, mint 13 éve. Nekünk konnektivitás kell, és nem szabad, hogy leválasszanak minket a keleti országokról. Van terv arra, hogyan kell tovább fejlődnünk, és ez a másik ok az ellenfeleink gyengesége mellett, hogy időről időre erős felhatalmazást kapunk.

Ezek a magyarság erősségei