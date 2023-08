Tucker Carlson amerikai sztárújságíró, az egyik legismertebb konzervatív személyiség a Mandinernek adott interjúban David Pressman amerikai nagykövet budapesti tevékenységével kapcsolatban kifejtette, hogy

önök egy keresztény ország, még ha nem különösebben vallásos is. Ez súlyosan sértő az Egyesült Államokra nézve, amely elutasítja a valódi kereszténységet, a kormány pedig kifejezetten utálja. Becsomagolhatjuk persze mindenféle eufemizmusba, de ez a lényeg. Holott a kereszténység nem fenyeget senkit, ellenkezőleg: a világ legjelentősebb civilizációs kötőereje.

Tucker Carlson arról is említést tett, hogy a kereszténység mérhetően több szabadságot és boldogságot hozott az embereknek a római kortól egészen napjainkig, mint bármely más ideológia valaha is. Sokat elmond az amerikai kormányról, hogy ezt vetik meg.

Mindenféle hazugsággal dobálóznak, hogy Magyarország nem demokratikus... Tényleg? Sokkal szabadabb itt a sajtó, mint abban az országban, ahonnan jöttem. Szégyellem magam, hogy egy olyan ijesztő kis szürkeséget küldtünk ide az Egyesült Államokat képviselni, mint David Pressman. Nem képviseli ő az Egyesült Államokat, higgye el nekem!

Korábban Tucker Carlson az MCC Feszt After rendezvényen azt mondta Biden emberéről:

Pressman nem diplomata, hanem politikai aktivista, aki belelöki Magyarországot adott helyzetekbe, ujjal mutogat, mert a magyarok nem úgy viselkednek, ahogy ő azt elvárná

– ezért amerikaiként bocsánatot kért a magyaroktól a nagykövet viselkedése miatt. Mint mondta, az, amit a nagykövet csinál, a küldő országnak, az Amerikai Egyesült Államoknak is árt.

Undorító és elfogadhatatlan az amerikai nagykövet viselkedése – és eltávolodik az amerikai diplomáciai szokásoktól az, amit David Pressman csinál (...) „Itt nem is arról van szó, hogy Önökkel egyetértek, vele pedig nem. Ő amerikai és mégsem az én érdekeimet szolgálja (....) Ha Biden diplomatájaként így viselkedik és kioktatja a magyarokat arról, hogyan kell viselkedni, az sokakat sért. Egy diplomatának nem az a feladata, hogy két ország kapcsolatát és kultúráját leépítse vagy sértse, hanem az, hogy kommunikációjukat segítse.

Végül hozzátette:

David Pressmant ki kellene rúgni a viselkedése miatt.

Pressman nem viselkedik nagykövetként

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az Origo kérdésére kifejtette, hogy Tucker Carlson az egyik leghíresebb amerikai médiaszemélyiség, aki egyenesen ki mer mondani olyan igazságokat, amelyeket a mainstream média nem, ezért amit ő mond, annak különleges súlya van.

Sokan figyelnek a szavára, és nemcsak az amerikai jobboldalon, hanem azon túl is. Ahogyan a hagyományos televíziózás nézettsége csökken, így a Fox News és a CNN nézettsége is, egyre nagyobb hangsúly helyeződik a médiaplatformokra.

Tucker Carlson az Elon Musk-féle csatornán, az X-en (korábban Twitter) osztja meg főbb gondolatait, és látszódik, hogy a liberálisok azért is támadják, és vonulnak ki az X-ről, mert ezt a platformot egy meghatározó és a véleményszabadságot biztosító, valóság talaján álló felületté akarják alakítani. Az X főként az angolszász világban meghatározó. Ezt azért fontos kiemelni, mert az európaiak kevésbé ismerik, most kezd elterjedtebbé válni – tette hozzá. A szakértő szerint Magyarországra sokáig pénz alapján lehetett amerikai nagykövetnek jönni.

Kb. 200-300 ezer dolláros kampánytámogatásért cserébe szinte bárki lehetett nagykövet, ez nem is volt baj, mert mutatta, hogy jók voltak a kapcsolatok a két ország között.

Ez főként a Biden-adminisztráció alatt romlott el, mert a magyar kormány Trump politikáját támogatta. Donald Trump elnöksége idején a kézen fekvő magyar megoldásokat valósította meg az amerikai-mexikói határon, a "Nagy Fal" és a tranzitzónák mellett a "Stay in Mexico" politika is ilyen intézkedés volt. Azóta legalább hétmillió dél-amerikai érkezett illegálisan az USA-ba, és még a jele sem látszik annak, hogy ez a szám politikaváltás nélkül csökkenne.

Bidenék tehát szakítottak az eddigi hagyományiakkal és a jó gyakorlattal és egy LMBTQ-aktivistát küldtek el Budapestre.

A demokraták kívülről akarnak nyomást gyakorolni Budapestre, fegyverküldést és a genderideológia támogatását várva el a magyar kormánytól, ennek a nyomásnak a szomorú csúcspontja a vízumszankció.

Pressman nem diplomataként viselkedik, hanem küldetéstudatos politikai aktivistaként, akin látszódik, hogy élvezi a provokációt

– mondta el Kiszelly Zoltán. Sorosék és a Szabad Európa magyar nyelvű propagandaadása után most már ráadásul a US Aid is Magyarországra dolgozik, egyre több dollár gurul a dollárbaloldalhoz és médiájához. Mindez persze semmit sem ér, mert a magyarok elkötelezetten békepártiak és Amerikában is fordul a szél, ott már sokallják az Ukrajnára költött 150 milliárd dollárt, aminek az államokban is bőven lenne helye - mondta a politikai elemzési igazgató.