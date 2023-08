Megépült a solymáriak vízellátását segítő, 800 millió forintos új vízvezeték Solymáron - jelentette be Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője pénteken a Pest vármegyei településen. A Facebookon közzétett videó szerint a sajtóeseményen üzent a károgóknak is, akik a helyi vízprobléma megoldására tett erőfeszítéseket többször is pesszimista hangvételben kommentálták.