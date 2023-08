Az idén rekordlétszámmal megtartott Tranzit politikai fesztiválon óriási sikerrel zárult politikai viták és beszélgetések zajlottak, és itt mondta el nagysikerű beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Megjelent a rendezvényen szinte az összes miniszter, államtitkárok, politikai gondolkodók, véleményvezérek és sokan mások cserélték ki gondolataikat Európa jövőjéről, a háborúról és arról is, milyen most a helyzet az energiapiacon vagy a gazdaságban. Összefoglalónk.

A Tranzitot rendkívüli figyelem övezte, sokan várták az elmúlt hétvégét. Az idei politikai fesztiválon, amelyet augusztus 24. és 27. között rendeztek meg Tihanyban, Orbán Viktor miniszterelnök, a kormány több tagja, politikusok, valamint "véleményvezérek" vitatták meg az ország előtt álló legfontosabb feladatokat.

AZ ESEMÉNYEN TÖBB MINT KÉTEZREN VETTEK RÉSZT, EZZEL EZ VOLT AZ EDDIGI LEGNAGYOBB ESEMÉNY A 2009-BEN INDULT RENDEZVÉNYSOROZAT TÖRTÉNETÉBEN.

Pár napra Tihany volt az ország jövőjéről szóló közös gondolkodás központja, ahol lehetett vitázni Magyarország és Európa jövőjéről, a háború okozta helyzetről, gazdaságról és sok egyéb másról is. Az Origo összegyűjtötte a legfontosabb gondolatokat.

Orbán Viktor: Mit jelent magyarnak lenni?

Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével az ország előtt álló feladatokról pénteken Bohár Dániel, a Megafon munkatársa beszélgetett. A magyarok sikerének kulcsáról, a különféle ideológiák közötti viszonyokról, a háborúról és az Európai Unió jövőjéről is kifejtette gondolatatit Orbán Viktor miniszterelnök.

Mit jelent magyarnak lenni?

Magyarnak lenni egy küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése

– jelentette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök beszéde itt nézhető vissza:

Nemzetközi liberális fölény, konzervatív magyar sziget

A politikai témák vonzó mediatizált megfogalmazásában, a nyelvi keretek kialakításában még mindig messze a konzervatív erők előtt járnak – nemzetközileg is – a liberális demokrata erők. Ezt a munkát kellene pótolni, csak az a baj, hogy nagy erőfölény van a másik oldalon, stabil többség a konzervatív oldalon kizárólag Magyarországon van. És ilyen értelemben, ha ebben a nemzetközi térben vetem össze az erőviszonyokat, akkor ők a Góliát és mi vagyunk a Dávid.

Orbán Viktor részletesen levezette, hogyan kerültek a liberálisok előbb 1968, majd 1990 után ebbe az előnybe az intézmények, alapítványok, média elfoglalásával. Így lehet, hogy az angolszász világban is jelentős liberális fölény van, és Magyarország egyfajta sziget ebben a liberális tengerben.

Mi a különbség a konzervatívok és a baloldal között? Miért fogtak össze a kommunistákkal a liberálisok?

Az összes baloldalit összefogja a liberálisokkal az a hozzáállás, hogy a lényeg te vagy. Ezzel szemben a konzervatív hozzáállás rájön arra, hogy van néhány dolog, ami fontosabb számunkra, mint mi magunk: ilyen a család, a hazánk, az Isten és a hozzáfűző kapcsolat.

Orbán Viktor fenti gondolatával éles határvonalat húzott a baloldal és a jobboldal közé, és ezt komoly kultúrantropológiai érvekkel támasztotta alá.

Európai birodalom a nemzetállamokkal szemben

A kormányfő ismét világossá tette, hogy Magyarország számára, miért elsőrendű érdek a nemzetek együttműködésén alapuló Európai Unió, és miért hátrány, ha egy új birodalmi keret jön létre.

Mi az európai érdek a háborúban?

A Nyugat azt gondolta, hogy ha pénzt ad és információkat, az ukránok pedig a vérüket és életüket, a kombináció eredményeképpen le lehet győzni az oroszokat, mostanra azonban kiderült, hogy így nem lehet győzni. A következő lépés e tervezési és politikai stratégiai hiba után csak az lehet, ha katonákat küld a Nyugat az ukrán emberveszteségek pótlására.

Orbán Viktor felvázolta, hogy mi a legfőbb stratégiai probléma az ukrajnai háborúval, és miért lenne szükség minél előbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra.

A magyar siker záloga

A magyarok kultúrája, identitása, gyors észjárása, kreativitása és eszessége mind olyan adottság, amit győzelemre lehet váltani. Ha mindehhez egy olyan konzervatív politika társul, amit fentebb körülírtunk, akkor nagyok leszünk, erősek leszünk és tiszteletre méltóak leszünk!

Orbán Viktor itt világosan lefektette a siker receptjét, és azt is, hogy a mostani válságos világhelyzetben mik lehetnek az iránymutató pontok.

A magyar terv

Megvan a terv arra, hogy Magyarország gazdag, erős és tiszteletreméltó legyen. A terv már 2010-ben is megvolt, az ország pedig ebbe az irányba is halad. A terv továbbra is működik, de kell hozzá még tíz év. A terv megvalósításában az ország nagy része is részt vesz, azért lettünk erősebbek, mert míg 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, mára már 4,8 millió. A tervet folyamatosan karban kell tartani, nem szabad hagyni például azt, hogy leválasszanak bennünket a keleti gazdaságokról, az orosz energiaforrásokról, a keleti piacokról. Ezek fenntartásáért naponta meg kell harcolni, de ezt egy nagy terv részeként tesszük

– foglalta össze a miniszterelnök a gyakorlati lépéseket. A kormányfő közel egyórás, nagyívű előadása óriási sikert aratott a népes közönség soraiban.

Gulyás Gergely: Az Európai Parlament a legkorruptabb intézmény

Szeretnénk megnyerni a 2024-es európai parlamenti választást

– mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Márki-Zay Péterrel vezette vitában. Magyarországon már egy ideje kormányon van a Fidesz, de az Unión belül ellenzékben, hol több, hol kevesebb szövetségesünk volt és van – tette hozzá. Az Európai Parlament a legkorruptabb brüsszeli intézmény, és a csekély jogkörét is arra használja, hogy megsértse az uniós szerződést és alapértékeket.

No gender, no war és no migration - ezek a Fidesz legfőbb üzenetei a választáson

– mondta Gulyás. Gulyás Gergely kifejtette, hogy az utóbbi gondolatnak csupán egynegyedes képviselete van az Európai Parlamentben, és ezen változtatni kell.

Magyarország azért nem jut forrásokhoz Brüsszelben, mert hazánk elfogadta a gyermekvédelmi törvényt

– hívta fel a figyelmet a miniszter. Mindezek ellenére a kormány nem fog változtatni a szabályokon.

Nem lehet tudni, hogy meddig fog tartani a háború, ezért van esély arra, hogy az uniós kampány egyik központi témája lesz

– mondta Gulyás. Beszámolt arról is, hogy a magyar kormány továbbra is a béke oldalán áll, és a jövőben is humanitárius segítséget nyújt a bajban lévőknek. Gulyás szólt arról is, hogy

a legfontosabb, hogy Magyarország úgy tud energetikai önállóságra törekedni, hogy nem zárta el az útját Oroszország felé, és ezt valóban a miniszterelnök érte el.

Deutsch Tamás: Az európai politika egy Pride-felvonulás

Az EU politikai intézményrendszerét össztársadalmi szinten képviselő egyik utolsó szabad európai uniós tagállam Magyarország

– jelentette ki Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő. Deutsch Tamás szerint a háborús uszítós álláspontban Brüsszel egy dróton rángatott tengerentúli álláspontot képvisel. Kifejtette, hogy a legtöbb európai polgár a magyar álláspontját osztja, de ezt nem merik vállalni, és sokkal inkább beállnak a sorba. Kérdésre válaszolva felvetette azt is, hogy ma az európai politika egy Pride-felvonulás, ahol azt veszik észre, aki a legnagyobb feltűnést kelti, a legnagyobbat mondja. Egyre több az ápolt és egyre kevesebb az ápoló – tette hozzá. Deutsch felidézte, hogy a brüsszeli politikusok milyen szinten képesek ferdíteni a valóságot. A háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy

A DOLLÁRBALOLDAL KIFEJEZÉSHEZ HASONLÓAN A BRÜSSZELI BÜROKRÁCIA NEVEZHETŐ DOLLÁRBÜROKRÁCIÁNAK.

Deutsch szerint

OLYAN MÉRTÉKBEN INTÉZMÉNYESÍTETT, VILÁGOS, DETEKTÁLT CSATORNÁKON KERESZTÜL, JÓL MEGHATÁROZHATÓ, MEGFOGALMAZOTT EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI, AZ EU ÉRDEKEI SZEMPONTJÁBÓL KÁRTÉKONY ÉRDEKEK SZOLGÁLATÁBAN ÁLLNAK, HOGY AZ KÁROS EURÓPA SZÁMÁRA.

A képviselő szerint a háborús uszító álláspontban Brüsszel egy dróton rángatott tengerentúli álláspontot képvisel.

