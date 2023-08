A férfi be is tört az egyik közeli házba úgy, hogy annak 21 x 90 centis ablakán átpréselte magát. Egy kamraként is használt kazánházba találta magát, ahol a tulajdonos ételt is tárolt.

A zajra felébredt az idős házigazda, aki először azt hitte, hogy a kutyája akar kimenni az udvarra, de amikor a rájött, hogy a nesz a kazánházból jön, benyitott oda. Az idős asszony nem ijedt meg a betörő láttán, hanem gyorsan kulcsra zárta a kazánház ajtaját, felébresztette a férjét, és hívta a rendőrséget.

A betörő úgy meglepődött, hogy a hátizsákját hátrahagyva elmenekült. A hátizsákban benne voltak az iratai, így a rendőrök gyorsan elfogták.Gyorsított eljárásban nyolc nap börtönre ítélték.