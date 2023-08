További három hónappal, december elsejéig hosszabbította meg a pedofil bűncselekménnyel gyanúsított egykori LMP-s politikus letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság. A vádlott és védője fellebbeztek a döntés ellen, így a végzés nem végleges.

K. Gábor ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt adtak ki február 26-án elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. Március elején a szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a bíróság pedig le is tartóztatta K. Gábort.

Egy 13 éves fiút molesztálhatott

A pedofilbotrány előzménye, hogy a gyanú szerint az egykori politikus egy 13 éves kisfiút csalt el otthonról, akit orális szexre akart kényszeríteni. Az áldozat a történtekről odahaza beszámolt a szüleinek, akik feljelentést tettek. A feljelentés után a rendőrök K. Gábor rokoni, ismerősi kapcsolatait figyelték, így akadtak a volt politikus nyomára, amint Körmend felé tartott az autójával. Az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomoz.

A magyar közélet ismert figurája volt

A férfi korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. K. Gábor 2002-ben még az MSZP jeöltje volt Nagyatádon. K. a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát Somogy 2. számú választókerületében, amelynek központja szülővárosa, Barcs.

Ekkor mindössze 54 szavazatot kapott, ám a politizálástól ez sem vette el a kedvét: három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét. Az egykori LMP-s politikust és a kampányát a jelöltsége idején a párt erős emberei segítették, így többek között az anarchista Hadházy Ákos:a nyilvános fotók és videók tanúsága szerint személyesen utaztak a határ menti településre, hogy együtt gyűjtsenek aláírást vele.