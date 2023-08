A férfi lopni ment egy felsőzsolcai házhoz, majd miután összekészítette az udvaron az értékeket, bement a garázsba és felgyújtotta az épületet. A tűz gyorsan átterjedt a házra is, ezért az értékek nélkül elmenekült.

A férfi tavaly januárban ment el egy felsőzsolcai házhoz, ahová betört és értékes szerszámokat, elektronikai eszközöket készített ki az udvarra, hogy azokat majd ellopja. Ezek után bement a ház melletti garázsba is, hogy ott is értékeket keressen. A férfi dohányzott közben, a garázst pedig direkt felgyújtotta. A tűz gyorsan átterjedt a házra is, ezért a férfi az értékeket otthagyva elmenekült. A tűz több mint 3 millió forintos kárt okozott.

A férfi az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság közveszélyokozás és lopás miatt 2 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A döntés nem jogerős – írja a Miskolci Törvényszék.