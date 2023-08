Az ügyben a rendőrséget is megkérdezte a PestiSrácok.hu, a Bite Zsolt ellen tett feljelentések kapcsán.

Bite Zsoltról még télen írta meg a PestiSrácok.hu, hogy videóbejegyzésben dicsekedett azzal a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola LMBTQ- aktivista tanársegéde, hogy

egy tizenöt éves fiúval tart fenn szexuális kapcsolatot, de szerinte ez teljesen rendben van, ő ettől még nem lesz pedofil,

ha pedig valakinek nem tetszik, azt majd jól beperli. A tanártüntetéseken is aktívan résztvevő, LMBTQ-aktivista tanársegédtől már akkor megszabadult az iskola, azonban az ügy kirobbanása után több, ahogy arról az Origo is beszámolt, súlyos részlet is kiderült a férfiról. Szintén a PS írta meg, hogy 2018-ban már bejelentették a Klebelsberg Központnak Bite Zsolt aberrációit, mégis folytathatta iskolai keretek között a fiatalok megrontását. A rendőrség a hírek megjelenése után házkutatást is tartott a férfi otthonában, ahonnan különböző adathordozókat, telefont és számítógépet vittek el.

Bite Zsolt profilja azóta eltűnt a közösségi médiából, azonban a napokban egy újabb élő videóját ajánlotta be a nagyközönség számára a TikTok.

Ebben az élő videóban éppen egy fiatal fiúval igyekezett beszélgetni több-kevesebb sikerrel.

A videót a PS meg is osztotta,ide kattintva látható.

A férfi azóta több profilon is megjelent, elsőként privátra állította a fiókját, majd a számára “gyanús alakok” letiltása után újabb fiókot aktivált – ki tudja, hogy hányadikat -. Ezeken a fiókokon már napi szintű az élőzés.

Az ügyben a PestiSrácok.hu megkereste az ORFK sajtóosztályát is. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy indult-e nyomozás Bite Zsolt ellen. A rendőrségtől azt a választ kapták, hogy az üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módukban információt adni.