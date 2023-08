Vasárnap fejeződött be az atlétikai világbajnokság, amelyet több százezren követtek figyelemmel a helyszínen és egymilliárdnál is többen a tévéképernyőkön keresztül. Annak érdekében, hogy a Budapesten megrendezett világbajnokság ilyen szintű sikerrel záródjon nemcsak a szervezők és a sportolók tettek meg mindent, hanem azok a rendőrök is, akik az esemény biztosításáért feleltek.