A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy heves vita alakult ki Hódmezővásárhelyen amiatt, hogy a város baloldali vezetése nem hajtja végre a vonatkozó jogszabályt, és nem ad át két, oktatási célra használt ingatlant a református egyháznak. A Fidesz szerint Márki-Zay Péter polgármester a vásárhelyi gyerekekkel megy szembe, a cirkusza pedig értelmetlen, mert a vonatkozó törvény védi az önkormányzat érdekeit.

Márki-Zay Péter valójában nem a református egyházzal vitázik, hanem ellehetetleníti, hogy több száz vásárhelyi gyerek oktatási körülményei javuljanak

– így reagált Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint

helyben egy nyolcszázmillió forintos ingatlanvagyon miatt egymásnak feszül a református egyház és Márki-Zay Péter polgármester.

Szembemennek a törvénnyel

A Magyar Nemzet a Telexet idézte, amely szerint Hódmezővásárhelyen nagy vitát okozott a törvény, amely az egyházak igényei alapján önkormányzati ingatlanok ingyenes átadását írja elő, ha az épületeket oktatási-nevelési célra használják. Az új jogszabályt – illetve törvénymódosítást – tavaly decemberben szavazta meg az Országgyűlés, az igényeket február végéig kellett bejelenteniük az egyházaknak. Az internetes hírportál arról tájékoztatott, hogy Hódmezővásárhelyen három egyház igényelt általa oktatási-nevelési célra használt önkormányzati ingatlant.

Mint írták, két intézmény fenntartójával, a domonkos nővérekkel és a Szeged-Csanádi egyházmegyével eredményesen tárgyalt a város, és úgy látszik, sikerül megállapodni abban, hogy vagyonkezelői jogot kapnak a kért épületekre, de a tulajdonos továbbra is az önkormányzat marad. Márki-Zay Péter polgármester a Telexnek azt mondta, hogy ezt a lehetőséget a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközségnek is felajánlották, de az ragaszkodik a tulajdonjoghoz. Ezt azonban az önkormányzat nem hajlandó átadni, erről a képviselő-testület határozott is.

Jöhetnek a perek?

A portál szerint a város önkormányzata nem akarja odaadni két épület tulajdonjogát a Hódmezővásárhely-ótemplomi Református Egyházközségnek, amely oktatási intézményeket működtet a kért ingatlanok egy-egy részén. Az egyház emiatt bírósághoz fordul, a megyei város első embere viszont azon az állásponton van, hogy akár az Európai Unió jogi intézményeinél is védeni fogja az önkormányzat tulajdonjogát a két, együttesen mintegy nyolcszázmillió forint értékű ingatlan esetében.

Érdekes, hogy miközben Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-féle vezetés szembeszegül a jogszabállyal, a szomszédos, amúgy fideszes vezetésű Makón július közepén ünnepélyesen adták át az egyházaknak a kért ingatlanokat, amelyeket eddig is használtak.

Az átadáskor a település polgármestere, Farkas Éva Erzsébet kiemelte:

ezeket az épületeket most végső soron az itt élő gyermekeknek, szülőknek, családoknak adjuk át, hiszen őértük, az ő javukra, szép jövőjük megalapozására és biztosítására tartják fenn és működtetik egyházaink.

Értelmetlennek tűnik Márki-Zay cirkuszolása

Nem véletlen, hogy a hódmezővásárhelyi Cseri Tamás úgy gondolja: a lépten-nyomon kereszténységével kérkedő Márki-Zay Péter cirkusza értelmetlen.

Az egyházak csak oktatási célra kapnák meg az intézmények tulajdonjogát, és addig, ameddig abban iskolát működtetnek. Ha befejeződik az oktatás, az épületeket visszakapja az önkormányzat. Az oktatási céllal pedig a vásárhelyi gyerekeket, ezzel a helyi közösséget szolgálják.

Márki-Zay Péternek úgy tűnik, nem elég fontos közérdek a vásárhelyi gyerekek oktatása, ő büszkén küzd ez ellen, és még az uniós bíróságig is képes elmenni, hogy a vásárhelyi gyerekek tanítását akadályozza

– hívta fel a figyelmet a képviselő. Hozzátette:

a Petőfi utca 6. szám alatti épület jelentős része ma is kihasználatlan, az elmúlt három évben pedig semmit nem csinált ott az önkormányzat.

Amint kiderült, hogy az egyházé lehet, gőzerővel játszóházat kezdtek ott építtetni, pedig nem is olyan messze működik hasonló szolgáltatás. Az épületet időnként használó civil szervezeteknek pedig a város több helyen is, akár jóval kedvezőbb feltételekkel tudna helyiséget biztosítani – emelte ki Cseri Tamás.