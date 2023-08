Teltházas koncerteket adó fellépők várják a hazai zene szerelmeseit az idei Szuperkoncerten. A nemzeti lottótársaság idén is egész estés koncertsorozattal készül az Eurojackpot Szuperkoncertre. Az eseményen elsőként a dj-producer, DR BRS és vendégei lépnek színpadra, akik eddig soha nem látott zenekaros felállásban érkeznek, őket a hazai zenei élet legfelkapottabb együttesei, ByeAlex és a Slepp, majd a Halott Pénz követik, akik exkluzív látványvilággal és rendhagyó színpadi elemekkel is készülnek. A Szerencsejáték Zrt. idén már harmadik alkalommal ajánlja fel a helyszíni értékesítésből befolyt összeget jótékony célra, így támogatva az Ökumenikus Segélyszervezet több mint három évtizedes segítő munkáját.

2022-ben mintegy 50 ezren vettek részt az Ötöslottó 65. születésnapját is ünneplő Szuperkoncerten a Puskás Aréna Szoborparkban, online pedig mintegy 60 ezren nézték meg a fellépéseket. A szervezők idén is több tízezer emberre számítanak az Eurojackpot nevét viselő eseményen, amelyre exkluzív színpadtechnikával és rendhagyó pirotechnikai show-val is készülnek.

A tavalyihoz hasonlóan az idei fellépők is a legismertebb magyar előadók közül kerültek ki, ahol minden korosztály megtalálhatja a saját kedvencét. Az estét DR BRS és vendégei nyitják meg 17:30-kor. A népszerű dj-producer fellépőtársaival az elmúlt évek slágerlistáinak meghatározó dalait hozza el, ráadásul eddig még sosem látott és hallott, élőzenekaros formációban áll a színpadra. 18:30-tól a több százmilliós megtekintésű videóklippel és dallal büszkélkedhető, többszörös arany- és platinalemezes, valamint Fonogram-díjas ByeAlex és a Slepp folytatja az előadók sorát, majd 20:00-tól Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz áll színpadra, ahová Marsalkó Dávid és Járai Márk vezetésével a zenekar nem csak az elmúlt évek legjobb dalait hozza el, hanem különleges látványvilággal is készül. Az együttes többszáz teltházas koncerttel büszkélkedhet, amely határokon is átnyúlva hódította meg a közönséget. Az együttes ezidáig már háromszor megtöltötte a Papp László Arénát, a Budapest Parkban pedig 12 alkalommal adott teltházas koncertet.

Ahogy a közönség megszokhatta már, a szórakozás mellett az eseményre kilátogatók idén is egy jó ügyet támogathatnak. A nemzeti lottótársaság ugyanis a helyszínen értékesített termékek után befolyt összeget idén is 100%-ban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel, amely az így összegyűlt támogatást, a többi közt a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására is fordítja. Az Eurojackpot Szuperkoncert karitatív partnere fennállásának több mint három évtizede alatt célul tűzte ki, hogy az éhezőknek ételt, az otthontalanoknak otthont az esélyteleneknek pedig esélyt biztosítsanak. A tavalyi év során a szuperkoncertezők 6 millió forint értékben támogatták vásárlásukkal az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.

A Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalásának központjában idén már huszadik éve a fogyatékossággal élők állnak, ezért a nemzeti lottótársaság kiemelten fontosnak tartja, hogy a Szuperkoncert élményét, hangulatát számukra is elérhetővé tegye. Az Eurojackpot Szuperkoncerten a fogyatékossággal élők egy külön, a színpad közvetlen közelében kialakított, akadálymentes lelátóról élvezhetik a zenei produkciókat. A helyszín egy különálló, kizárólag számukra fenntartott beléptetési ponton közelíthető meg.

A nemzeti lottótársaság ikonikus ingyenes eseményére a vonattal, illetve autóbusszal érkezők idén is 50%-os menettérti kedvezményben részesülhetnek szeptember 23-án a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.

Minden, a koncerthez kapcsolódó aktuális információról a szuperkoncert.szerencsejatek.hu weboldalán, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain tájékozódhatnak.