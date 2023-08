Az Európában is kiemelkedő méretű drón flotta többször is látványos és egyedi show-val kápráztatta el a nézőket augusztusban: a Sziget Fesztiválon és a Szent István Nap "Tűz és Fény játéka" nevet viselő záróünnepségén is nagy sikert aratott a Visual Europe Group világszínvonalú produkciója.