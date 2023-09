A tavalyi országgyűlési választás után kiderült, hogy példátlan és botrányos külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar demokratikus folyamatokba. Az eddig ismert tények birtokában elmondható, hogy a magyar baloldalt teljes egészében az Egyesült Államokból finanszírozták. A háborúpárti körök így próbáltak befolyást és hatalmat szerezni annak érdekében, hogy Magyarországot belekényszerítsék a harcokba. Most, hogy újra választások lesznek, ismét gurulni kezdtek a dollárok. A dollárbaloldal pedig mindenben engedelmeskedik a globalista megbízóiknak.

A botrány akkor robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, a baloldal és Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök- jelöltje ügyetlenül, véletlenül kikotyogta a mozgalma és a baloldal külföldi finanszírozását.

A tengerentúlról - mint a későbbi titkosszolgálati jelentésből kiderült - 4 milliárd forintnyi dollárt utaltak - és miközben mikroadományokról beszéltek, az utalás mögött mindössze 11 ember állt. Időközben arra is fény derült, hogy Karácsony Gergely 99 mozgalma további 500 millió forintot kapott euróban és fontban a kilépése előtt a miniszterelnök-jelölti kampányára. Perjés Gábor, Karácsony párttársa, Budapest II. kerületének párbeszédes önkormányzati képviselője az 500 milliót, maffiamódszereket idézve, pénzmosásgyanúsan, kis tételekben fizette be a mozgalom számlájára. Karácsony lebukott és menekül a botrány kitörése óta. Ő azt állítja - tegyük hozzá, nevetséges módon -, hogy az 500 milliót adománygyűjtő ládákban gyűjtötték össze, ami teljességgel abszurd.

A 4 milliárd forint igazi nyertese Márki-Zay mozgalma és Bajnai Gordon volt, Bajnai többmilliárdos megrendelést kapott a DatAdaton keresztül.

A botrány kirobbanása óta a baloldali pártok és politikusok menekülnek, egymást vádolják a guruló dollárokkal kapcsolatban. Idén már Márki-Zay Péter, a frissen alakult Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke beismerte, hogy kormánybuktatásra kapták a tavalyi kampányban az amerikai dollárokat:

"Ezeknek a pénzeknek, a támogatásoknak a célja az volt, hogy megdöntsük Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát" - mondta el Márki-Zay Péter a külföldi támogatásokról egy műsorban.

A guruló dollárok az amerikai demokratákkal és Sorossal karöltve érkeztek. A volt amerikai demokrata elnökhöz, Barack Obamához és feleségéhez köthető alapítványnál képeztek ki több olyan vezetőt is az utóbbi években, akik Soros György tőzsdespekuláns támogatásával igyekeztek kormányellenes hálózatot kiépíteni Magyarországon, illetve a korrupcióellenes küzdelemre hivatkozva küzdeni a hatalom ellen. Tehát nem véletlenül érkeznek a pénzek, a dollárbaloldalnak teljesíteniük kell a gazdáik minden elvárását.

Korányi Dávid, a baloldal lobbistája, az összekötő

A támogatások az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkeztek. A szervezet közvetlenül a választások előtt jött létre. Természetesen kétségtelenül azért jött létre a Korányi Dávid-féle szervezet, hogy befolyásolja a magyar választásokat. Ilyen elképesztő befolyásolási kísérletre az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta nem volt példa.

Korányi Dávidnak jól beágyazott kapcsolatai vannak. Többek között élvezi a baloldal bizalmát, így Bajnai Gordonnal és Karácsony Gergellyel is bizalmi viszonyban vannak. Az Action for Democracy Magyarország mellett több másik országban, így például Olaszországban és Brazíliában is pénzügyi támogatásokkal próbálta kormányra segíteni a baloldalt.

Korányi Dávid karrierje meglehetősen gyorsan indult felfelé. 1999-ben a balliberális GKI gazdaságkutató elemzőjeként dolgozott, de 2002 és 2004 között már az MSZP frakciója mellett gazdasági, külügyi és európai integrációs területen tevékenykedett. 2007-től az MSZP Balegyenes Munkacsoportjának, majd a Magyar Progresszív Társaság Platformjának alapítója, továbbá elnökségi tagja is lett.

Hamarosan Korányi Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója lett, ezt követően pedig kinevezték kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkárnak. Sokat elmond a párton belüli helyzetéről, hogy 2009-ben a szocialisták listáján a 16. helyen szerepelt a neve.

Az Action for Democracy alapító elnöke dolgozott a Városházán Karácsony tanácsadójaként. Korányi kezdetben életvitelszerűen New Yorkban élt, majd a gazdag Connecticut államba költözött. Korányi élvezi a globalista körök és a Demokrata Párt bizalmát, így nem meglepő, hogy az Egyesült Államokból mindössze 11 emberen keresztül érkeztek a guruló dollárok.

A baloldal kampányára külföldről érkezett források több mint kétharmada közvetlen vagy közvetett módon Soros Györgytől érkezett.

Elmondható tehát, hogy a konzervatív kormányt megbuktatni akaró baloldali körök egy körmönfont és bonyolult hálózaton keresztül igyekeztek kormányváltást előidézni 2022-ben.

A kamubirodalom

A baloldal kimondottan a választásra egy kamu médiabirodalmat és lejárató gépezetet épített fel. Az EzaLényeg-médiabirodalom mögött álló Oraculum 2020 Kft. közel kétmilliárd forintot kapott a külföldi Korányi-féle támogatásokból. A Magyar Nemzet összesítése szerint 2019 és 2022. április 3. között az EzaLényeg-médiabirodalom nagyságrendileg háromnegyedmilliárd forintért hirdette tartalmait.

Mint kiderült, országosan kiterjedt kampánymédia-birodalmat működtetett az Ezalényeg.hu és a mögötte álló Oraculum 2020 Kft. A kiadó tulajdonosa Páva Zoltán, aki korábban tanácsadóként milliós megbízásokat kapott a Gyurcsány–Bajnai-kormányoktól, jelenleg pedig megbízásokat teljesít Gyurcsány frakciójának.

A baloldal kampányát segítő anyagok elérésének maximalizálására külön Facebook-oldal és portál működött a külföldről több milliárd forinttal finanszírozott dollármédiában. Az Erősítő a 2021. januári létrehozásától a tavaly áprilisi választás napjáig nagyjából 250 millió forintot költött olyan hirdetésekre, amelyekkel a baloldal üzeneteit népszerűsítették a közösségi médiában; ott, ahol a baloldal mandátumszerzési esélyei romlottak, ott az EzaLényeg-médiabirodalom hatalmas összegeket költött a baloldal egy-egy jelöltjének a kampányára.

A GYEREKKEL VAGYUNK NEVŰ FACEBOOK-OLDAL A BALOLDAL VÁLASZTÁSI KAMPÁNYESZKÖZEKÉNT MŰKÖDÖTT 2022 ÁPRILISÁBAN.

A szülőket megtévesztve olyan politikai tartalmú cikkek jelentek meg az oldalon, amelyeknek nem sok köze volt a gyermekneveléshez - írja a Magyar Nemzet

13 millió forint értékben tettek közzé 970, nagyrészt politikai tartalmú hirdetést, amelyekben például az egészségügy és az oktatás helyzetét igyekeztek sötéten bemutatni. Az oldal kiadója, az EzaLényeg-portfólió egészét működtető Oraculum 2020 Kft. a DatAdat cégcsoport mellett a külföldről érkező pénzek fő kedvezményezettje. Az összes oldal a választás óta inaktív lett.

A Vicc Magazin, a Humor Magazin, a Receptek.ma, az Idézetek.ma vagy a Covidoltás.info is kormányellenes tartalmakkal árasztotta el az internetet a választás előtti időszakban.

A hirdetésekre csillagászati összegeket költöttek: a Covidoltás.info nevű oldalon például közel 26 millió forintért hirdettek 2022. április 3-ig, és ugyancsak milliós összegekkel promotáltak kampányanyagokat a Vicc Magazin, a Humor Magazin, valamint az Idéző és Idézetek.ma nevű oldalakon.

OLYAN PÉLDA IS AKADT, AMELY FELÜLETEN 100 MILLIÓ FORINTOT IS KÖLTÖTTEK HIRDETÉSRE. A VÁLASZTÁS UTÁN HIRTELEN LEÁLLTAK A HIRDETÉSEKKEL, SŐT A LEGTÖBB MÉDIUM NEM KÖZÖLT TÖBBET SEMMIT.

Számos vizsgálat folyik az ügyben

Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője a botrány kirobbanása után közölte, az ÁSZ elnöke vizsgálatot indított az ügyben, és levelében arról tájékoztatta: „igen erős a gyanú arra, hogy valóban tiltott pártfinanszírozás történt, és megsértették a választási kampányra vonatkozó törvényeket a baloldali ellenzéki pártok". Észlelve a visszaélések lehetőségét, az ÁSZ elnöke az adóhatósághoz fordult, s információkat kér a pénz felhasználásáról, mert erős a gyanú, hogy azzal kapcsolatban is visszaélések történhettek.

Mindez azt jelenti, hogy „igen súlyos ügy a guruló dollárok ügye, éppen ezért kezdeményezni fogom, hogy a Parlament gazdasági bizottsága következő, március 27-i ülésén tűzze napirendjére az ÁSZ elnökének beszámolóját" – fűzte hozzá

A nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás miatt folytat eljárást. Az amerikai pénzek miatt emellett szintén a NAV rendelt el költségvetési csalás gyanújával nyomozást, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig pénzmosás és sikkasztás miatt vizsgálódott. Utóbbi nyomozást később átvette az adóhatóság - írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely a " színes forradalmakat" támogató szervezetekkel konferenciázik Budapesten

A Tűzfalcsoport arról írt, hogy október 11-12. között rendezik meg Karácsonyék, pontosabban Budapest Főváros Önkormányzata, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete a 2023-as Budapest Fórumot.

A Karácsony Gergely által is támogatott konferencia partnerlistája igazából egy beismerés, hiszen képviseltetheti magát több olyan amerikai szervezet, amellyel korábban tagadtak minden kapcsolatot.

Ilyen többek között a hírhedt NED - National Endowment for Democracy is.

A partnerek:

- NED - National Endowment for Democracy,

- Friedrich Ebert Stiftung,

- German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States

- Heinrich Böll Stiftung,

- Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda.

A NED

A NED - National Endowment for Democracy, röviden NED. Ennek az amerikai szervezetnek a nevét a guruló dollárok, azaz a baloldal külföldi finanszírozása miatt kirobbant hazai botrányban ismerhette meg a magyar közvélemény. A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön – nyilvános közléseket idézve így írta le tömören a National Endowment for Democracy, vagyis a NED szerepét, létezésének célját a nemzetbiztonsági dokumentum. Meglepő módon a NED feltűnt a külföldi kampánypénzeket vizsgáló ügyben is.

Nemzetközi vonalon a NED részese volt a 2006-os fehérorosz ellenzéki elnökjelölt kampányának, a 2011-es „arab tavasz" során ellenzéki pártokat támogatott, nagyobb összeggel támogatta az ujgur csoportokat Kínában, valamint 2019-ben hongkongi civil alapítványokat is finanszírozott. A NED-en keresztül Karácsony Gergelyék rendezvénye valamilyen formában lényegében amerikai központi költségvetési támogatásban részesül.

A KONFERENCIA PARTNERLISTÁJA TELJES MÉRTÉKŰ BEISMERÉS, A BALOLDAL ÉS KARÁCSONY A KÜLFÖLDI MEGRENDELÉSEKET TELJESÍTI, TELJESEN AZ AMERIKAIAK ÉS A SOROS-BIRODALOM BEFOLYÁSA ALATT VAN A FŐPOLGÁRMESTER.

Lengyelországba is gurulnak a dollárok

A Bajnai Gordon és Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (A4D) az október közepén esedékes lengyel parlamenti választást is guruló dollárokkal akarja befolyásolni, a jelenséggel már a lengyel sajtó is foglalkozik - írja a Magyar Nemzet.

A konzervatív Wpolityce.pl hírportál cikkében felidézi azt az idehaza már jól ismert tényt, hogy az A4D olyan csatatérállamként tekint Lengyelországra, ahol veszélyben van a demokrácia, és szerintük ezt úgy lehet orvosolni, ha rengeteg pénzzel támogatják az ellenzékhez köthető NGO-kat.

A magyar példához hasonlóan az A4D a lengyel ellenzéknek juttatott támogatásainak mértékéről semmit sem árult el, mindez csak később kerül nyilvánosságra. Annyi azonban bizonyos, hogy a Korányiék által támogatott civil szervezetek között számos olyan akad, amelyeket Soros György is bőkezűen patronál - tették hozzá.

Új választás, újra gurulnak a dollárok

Az amerikai Action for Democracy a 2022-es országgyűlési választások után a jövő júniusi önkormányzati, illetve európai parlamenti választások befolyásolására készül. A Bajnai Gordon bizalmasa, Korányi Dávid által vezetett szervezet már meg is tette az első lépést; három projekt támogatását jelentette be, ami jól jelzi, folytatódik a külföldi befolyásolás, ismét megindulnak a dollárok a baloldali propagandagépezethez - írta meg a Magyar Nemzet.

Az Action for Democracy (AD) a napokban jelentette be a „demokratikus értékek előmozdítására irányuló folyamatos erőfeszítései" részeként a következő, 2023/24-es évre szóló támogatásait. Bár a finanszírozás kedvezményezettjei hivatalosan „civil" szervezetek és „függetlennek" nevezett baloldali sajtótermékek, de az AD eddigi tevékenysége és a most meghirdetett programok indokolása egyértelműsítik, hogy a cél újra a magyar politikai viszonyok alakítása, a választások kimenetelének befolyásolása.

Az első a Magyar Civil Összefogás – Hungarian Civil Union (HCU), amelynek fő célja erős, önszerveződő civil társadalom kialakulásának elősegítése Magyarországon, elsősorban a demokratikus elvek előmozdítására és a részvételi programok kiszélesítésére összpontosítva. A HCU támogatásával az Action for Democracy célja, hogy mérsékelje a magyar társadalom mély polarizációját és a közéleti részvétel iránti széles körű apátiáját, ezzel segítve az érdekazonos csoportok eredményes érdekérvényesítő tevékenységét.

A HCU által fémjelzett egyik legfontosabb kezdeményezés a Civil Parlament létrehozása és működtetése. A Civil Parlament célja a különböző érdekcsoportok közötti párbeszéd előmozdítása az érdekérvényesítési kapacitások kiépítése és az állam társadalmi felügyeletének biztosítása érdekében. A Civil Parlamenttel párhuzamosan a szintén a HCU által működtetett Civil Érdekegyeztető Tanács helyi szintű döntéshozó testületként szolgál, és innovatív szoftverekkel dolgozik a közvélemény gyors és gazdaságos felmérésén, elsősorban helyi ügyekkel kapcsolatban. Mindez az önkormányzati választások előtt a helyi közvélemény manipulálását szolgálhatja majd.

A második program a KisPolgár – Közéleti Gyerekújság, amit a baloldal egyik legvérmesebb médiamunkása, a HVG publicistája, Tóta W. Árpád alapított. Erről Korányiék szervezete azt írja:

„a Tóta W. Árpád újságíró kezdeményezésének eredményeként létrejött KisPolgár mobil alkalmazás megbízható, pontos, de közérthető hírekkel és információkkal látja el a magyar 10 éven felüli gyermekeket."

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy a gyerekújság a politika mellett a szexualitással is foglalkozik. Nyilvánvalóan a baloldali woke ideológia szempontjai szerint.

A harmadik támogatott projekt a „Csak Amit Hallani Szeretnél" – A Jelen hetilap szerkesztőségének különleges, úgynevezett bookazine-ja, amely „Magyarország jelenlegi hibrid rendszerének rejtelmeibe ássa bele magát." A bookazine Orbán Viktorra és politikai apparátusára összpontosítva vizsgálja az ország közelmúltbeli történelmét mozgató okozati láncot.