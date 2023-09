Tegnap David Pressman amerikai nagykövet berendelte a nagykövetségre Gyurcsánynét. A megbeszélésen váratlanul megjelent egy háborúpárti vezető demokrata politikus, Jason Crow is. A Gyurcsánynéval való találkozó tehát arról szólt, hogyan tudják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy lépjen be Magyarország az orosz-ukrán háborúba, pörgesse fel a fegyverszállításokat, és minden, a magyar gazdaságot hátrányosan érintő szankciót is szavazzon meg. Pressman már több mint egy éve - Magyarországra való érkezése óta - megpróbálja az országot belepréselni a szomszédban zajló háborúba.

A dollármédiát is magához rendelte Biden háborúpárti embere

Most Soros György blogjának és a volt indexesek blogjának adott "interjút" a háborúpárti Jason Crow: a valóságban lediktálta az amerikai propaganda szövegeit.

Az Amerikából érkezett képviselő szélsőségesen háborúpárti, többször hangoztatta, hogy támogatja a fegyverek küldését Ukrajnának.

Nyíltan követeli, hogy minél több lőfegyvert szállítsanak minél gyorsabban. Ahogy arról a Politico is beszámolt, Crow vezetésével több képviselő Bidennek címzett levelekben kérte fegyverek, lőszerek, rakéták, tankok és F–16-os vadászgépek küldését. Az F–16-osok kapcsán egy lőszerküldési programot is követel, valamint hogy az USA pilótákat és karbantartókat képezzen ki, illetve a komplett repülőgép-karbantartást szervezze meg.

