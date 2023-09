Kétségbeesetten próbálja magát komoly értelmiséginek beállítani az RTL Klub bukott bulvárműsorvezetője, a Lilu nevű valóságshow-celeb. Általában az Instagram oldalát használja fel arra, hogy újabb és újabb, lehetőleg kormányt támadó véleményt osszon meg, hálából, hogy nem rúgják ki. Végülis: ez bejött neki, hiszen álkomolykodó műsorokat most is kap jutalmul.

A magát Lilu néven hivató egykori valóságshow műsorvezető az utóbbi időszakban egyre inkább háttérbe szorult az RTL-nél, ezért újabban azzal próbálkozik, hogy minél trágárabb formában szidja a kormányt, hátha így megszolgálja a pénzét.

Így történt például 2021-ben is, amikor az Országgyűlés megszavazta az új pedofilellenes jogszabálycsomagot.

Lilu olyannyira zokon vette a parlamenti többség döntését, hogy több posztot is arra szentelt, hogy kinyilvánítsa dühét és csalódottságát. A gyermekeket megvédeni igyekvő, a pedofil bűnelkövetőket elijeszteni szándékozó törvény megalkotóit "aljasoknak" és "gonosznak" bélyegezte meg, saját követőit pedig a törvény elleni tiltakozásra buzdította.

2022 nyarán előbb Európa legnagyobb tüzijátéka ellen próbált hergelni, majd közhelyesen "abszurdisztánozással" reagált arra, hogy az OMSZ két vezetőjét is elbocsátották a súlyosan hibás előrejelzés miatt.

Most Pintér Béla Társulatának akart pénzt gyűjteni a szokásos trágár stílusában. A Mandiner ismertette, a gyűjtést azt követően indították meg, hogy "kalkulációik szerint következő évi kiadásaik 90 százalékát tudják csak fedezni a jegybevételekből".Az ellenzéki közszereplők hada sietett rögtön (egy kis kormánygyalázó megjegyzésekkel díszítve) a társulat megsegítésére. Közöttük találjuk meg Lilut is, aki

fellengzősködő közhelyáradattal azt írta:

A színház, aminek az előadásain nevetünk, sírunk, megcsavarja a lelkünket, kitépi a szívünket, és ezt leginkább egyszerre. Nekik kérniük kell. Hogy alkothassanak. A tehetségtelennek csak jól helyezkedni. Megalkudni. És dől a pénz. Nekem ezekben az időkben az is hazaszeretet, hogy támogatom őket. Ha belefér, tegyétek ti is. Sajnos a szart akaratunkon kívül is pénzeljük"

Meg kell jegyezni, hogy a baloldali sajtó hisztérikus cikkeiben hazudik, amikor azt állítja, hogy Pintér Béla és Társulata nem kap állami támogatást, az elmúlt három évben ugyanis több, mint 90 millió forintot kaptak.

Kívánjuk Lilunak, hogy miután ma is megszolgálta fizetését az RTL Klubnál, kapjon végre új műsort.