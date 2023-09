A Vénusz a kis szerencse és a pénz bolygója. Július 23 óta hátrált: a retrográd mozgás természetesen csak látszólagos, a Földről szemlélve tűnik hátrálónak, ám az asztrológiában kiemelt jelentőségűnek számít. A Vénusz retrográd időszaka állandó akadályt jelentett a pénz áramlásában, és a tervek újragondolására késztetett. Jó hír, hogy szeptember 4-én hajnalban végre előreindul a pénz bolygó, és ezzel beindulnak eddig akadozó ügyeink. Még aznap hátrálni kezd a Jupiter, ami arra utal, hogy érdemes visszanyúlni a régi ötletekhez, és leporolni a korábban félredobott terveket!

Kos szeptemberi pénzhoroszkóp

Most nem mondhatjuk, hogy az öledbe hullana bármi is, a kemény munkának viszont meglesz a jutalma. A Vénusz előreindulása szerencsét ígér neked a pénzügyekben. Szeptember első fele tökéletes arra, hogy az anyagi dolgaidat rendbe tedd, türelmet, józanságot és precizitást hoznak neked a föld jegyben járó bolygók. Kedvező fényszögek lesznek az égen 4-én, 8-án, 16-án, 21-én, 25-én és 30-án: ezekre a napokra időzítsd a fontos tárgyalásokat, nagyobb tranzakciókat!

Bika szeptemberi pénzhoroszkóp

Jó irányba mennek a dolgaid. A Mars a Mérleg jegyében jár, emiatt szeptemberben másokkal együttműködve tudsz érvényesülni. Lesznek ugyanakkor kihívások is, de szeptember 4-én, 8-án, 16-án, 21-én, 25-én és 30-án gyors megoldást találsz majd a problémákra. Ezeken a napokon minden esélyed megvan arra, hogy egyezségre juss olyan emberekkel, akikkel eddig nem sikerült. Meg fogsz lepődni a kedvező fordulaton... Szeptember a Bikában járó Jupiter hátrál, ami lassításra int. Sőt tanácsos lenne visszagondolnod, hogy korábban milyen ötleteid voltak, mert azok segíthetnek a jelenben.

Ikrek szeptemberi pénzhoroszkóp

Igazán szerencsés vagy, mert a Mars, ami az ambíciókat jelképezi, a Mérleg jegyéből segít egész szeptemberben. A retrográd Jupiter visszahoz neked a múltból néhány olyan lehetőséget, amik mellett korábban elmentél. Most ne hagyd ki ezeket, mert az égi folyamatok szerint ez az út vezet a nagy nyereséghez. Amivel viszont legyél óvatos: ne mondd el másoknak az ötleteidet addig, amíg be nem biztosítottad magad. Valaki ugyanis elárulhat...

Rák szeptemberi pénzhoroszkóp

Rendkívüli lehetőségek kapui nyílnak meg előtted szeptemberben. A teljes sikerhez az kell, hogy hallgass mások javaslataira, illetve ha kell, képezd magad. A legkedvezőbb konstellációk 4-én, 8-án, 16-án, 21-én, 25-én és 30-án lesznek. Azt is érdemes észben tartanod, hogy most olyan ötletek hozhatják meg a várt áttörést, amiket régebben elvetettél. Ideje leporolni a korábbi elképzeléseket...

Oroszlán szeptemberi pénzhoroszkóp

Szeptember 4-én hajnalban a Oroszlánban járó Vénusz befejezi a hátrálást, és elindul előre. A Vénusz a kis szerencse és a pénz bolygója. Ez számodra azt jelenti, hogy végre valóban nézhetsz előre, itt az ideje a nagy tervek megvalósításának! Ezzel párhuzamosan föld jegyben járó bolygók erősítik a racionális oldaladat. Vedd komolyan a tényeket, ne hagyd, hogy félrevigyen a túlzott lelkesedés!

Szűz szeptemberi pénzhoroszkóp

Szeptember nagy részében a Szűz jegyében jár a Nap, ami a személyiség mutatója: ez a te hónapod, most nagyot tudsz előre lépni. Ugyanakkor mégis óvatosnak kell lenned a pénzügyekben: a Nap együttállva a Merkúrral „elvakíthat", és te elveszhetsz a részletekben. Lehetőségek szintjén tehát minden adott, de fontos, hogy a nagy képet nézd, és hosszú távon gondolkodj. És a kritikus nap: szeptember 19. – ekkor egy Nap-Neptunusz szembenállás miatt nem látsz tisztán, és körülötted is többen ködösítenek. Ezen a napon kerülj minden döntéshelyzetet!

Mérleg szeptemberi pénzhoroszkóp

A Vénusz előreindulása neked is egy pozitív előjel a pénz áramlására, ugyanakkor a Mars a te jegyedben van, és emiatt rád nem jellemző módon elveszítheted a türelmedet. Pedig a hajtóerő is megvan a Mérleg-Mars energiái miatt... Mindez arra figyelmeztet, hogy a nagy erőbedobás szuper, de csak akkor tudsz valódi sikert elérni, ha továbbra is együttműködsz másokkal. Akkor viszont az elvártnál még jobban is alakulnak a pénzügyeid!

Skorpió szeptemberi pénzhoroszkóp

A retrográd bolygók lassítják a folyamatokat, ezt te nem szereted, frusztrál, ha úgy érzed, hogy nem haladsz a dolgaiddal. Pedig vannak jó lehetőségeid, de elsősorban olyanok, amiket a múltban félresöpörtél. Érdemes lenne átnézni őket mégiscsak! A másik: a saját érdekedben hallgatnod kellene partnerek, kollégák tanácsaira. Van egy jóakaród, aki elhozza neked a szerencsét!

Nyilas szeptemberi pénzhoroszkóp

Uralkodó bolygód, a Jupiter 4-én retrográdba fordul, és egészen december 31-ig tart ez az időszak. Ennek hatására nem előre, hanem hátra nézel. Legyél tisztában vele, hogy nincs ezzel semmi baj. A retrográd Jupiter azt javasolja, hogy emlékezz a régi ötletekre, mert azok hozhatnak megoldást. A föld jegyekben járó bolygók szerint ha megőrzöd a gyakorlatias hozzáállásodat, akkor komoly bevételekre, nyereségre számíthatsz már szeptemberben. Szerencsenapok: szeptember 4., 8., 16., 21., 25. és 30.

Bak szeptemberi pénzhoroszkóp

Az év egyik legjobb hónapja következik számodra! Szuper konstellációk segítenek téged, és a szerencse is a kezedre játszik. A Föld jegyekben járó bolygók, a Nap, a Merkúr, a Jupiter, az Uránusz és a Plútó, ritka előnyös hatással lesznek rád. Lesz azonban két kritikus nap is, amikorra jobb, ha nem tervezel semmi fontosat, és ne hagyd, hogy döntésre bírjanak: 19-én és 29-én ne írj alá semmit!

Vízöntő szeptemberi pénzhoroszkóp

Két uralkodó bolygód van, a Szaturnusz és az Uránusz, mindkettő hátrál egész hónapban. A sors most visszahoz az életedbe témákat, embereket, ambíciókat, amiket újra át kell gondolnod, értelmezned. Őrizd meg a józan hozzáállásodat, és vond le a megfelelő tanulságokat. Ha ezt megteszed, zöld jelzést kapsz az égiektől, és minden pénzügyi tervedet valóra tudod váltani.

Halak szeptemberi pénzhoroszkóp

Eléggé bizonytalan és képlékeny minden körülötted, hiszen a retrográd Szaturnusz, az idő planétája, és a Neptunusz, az illúziók bolygója is a Halak jegyében van. Az előre induló Vénusz miatt jó lehetőségeid lennének, de most muszáj megvárnod, amíg kitisztul a kép, és egyértelművé válnak a folyamatok. Húzd az időt, ne hagyd, hogy döntést kényszerítsenek ki belőled! - írja az Astronet.