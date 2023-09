A nemzeti, kulturális, vallási, családi közösségeket nem szétrombolni, hanem megőrizni és támogatni kell - folytatta az államtitkár, aki egyben a térség választókerületének fideszes országgyűlési képviselője is -, mert a közösség mindig erős, és a közösségben az egyén is mindig erősebb és boldogabb.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, nagy zaj van a világban, ezért fontos, hogy világosak legyenek azok az alapértékek, fundamentumok, sarokkövek, amelyekhez az életet kötni lehet, és ez a zsámbéki református óvoda értéket ad át.

Az államtitkár felidézte, hogy a Magyarországi Református Egyház és a kormány közötti együttműködés keretében a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramját a kormány összesen 40 milliárd forinttal támogatja, ami 51 településen 71 fejlesztést tartalmaz és 3200 új óvodai férőhelyet jelent. A zsámbéki református óvoda valamivel több, mint 766 millió forintból épülhetett meg.

Menczer Tamás emlékeztetett, hogy a kormány stratégiai célja, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek, és azt kívánja segíteni, hogy lehetőség szerint anyagi akadálya a gyermekvállalásának ne legyen.

Kitért arra is 2010-ben a termékenységi ráta 1,2 volt, most ez a szám 1,5, "de még mindig messze vagyunk a kettőtől, így a kormánynak továbbra is stratégiai célja a családok támogatása". A következő év költségvetésében 3300 milliárd forintot különítettek el a családok támogatására, "ez három és félszer több, mint amekkora ez az összeg 2010-ben volt" - tette hozzá.