Az eddig csak vállalhatatlan, mocskos, a legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri WC új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak. Vagyis a Karácsony Gergely által késve, a tervezettnél drágábban átadott WC bordélyházként működik. Fényes nappal is.

Egészen elképesztő jelenetsornak volt szemtanúja az Origo egyik olvasója. Vasárnap fényes nappal sétált el előtte egy lengén öltözött, ahogy fogalmaz, furcsa járású nő (egy prostituált) és egy férfi. A pár határozott léptekkel ment be a mára elhíresült Blaha Lujza téri WC-be. Azért, hogy aztán ott a hölgy – aki mielőtt belépett volna, még egy nagy slukkot szívott a cigarettájából, aztán azt még égve a hüvelykujjához szorította, majd a mutatóujjaival elpöckölte, egyenesen a járda közepére – szexuálisan kielégítse alkalmi partnerét.

Miután a férfi úriember módjára előre engedte a hölgyet, belépett a WC-be, és megpróbálta az ajtót becsukni. Nem sikerült neki a finomkodás, ezért a jól megtermett férfi – közel kétméteres, nagydarab, kopasz – bevetette a testi erejét. Cibálta, feszegette, de nem járt sikerrel. (Az ajtó ma kora délután, vagyis fél nappal a történtek után is ugyanúgy van, az ajtó félig nyitva áll, a bejárat felett egy drót, amelyben minden bizonnyal áram fut. Ez azonban szemmel láthatóan egyetlen helyi vezetőt sem zavar).

"Teljesen szürreális volt az egész. Nem akarok álszent lenni, hiszen pontosan tudjuk, hogy prostituáltak vannak, a szolgáltatásaikat igénybe szokták venni, no, de a belváros közepén, vasárnap délután fényes nappal, egy WC-ben, ahová gyerekek is járnak?

- teszi fel a kérdését olvasónk.

A környéken dolgozók, élők tudnak a problémáról. Amikor ott jártunk, többen is beszéltek erről. Harag, düh és tehetetlenség van a hangjukban.

Mi is hallottunk erről, de ez csak egy a sok probléma közül. A kiabálás, ordibálás szinte rendszeres a környéken

- mondja az egyik közeli bolt eladója.

A WC-ben egyébként áldatlan állapotok uralkodnak. Eldugult WC, amiben egy zacskó úszik, telefirkált fal, betört, és ezáltal életveszélyes tükör.

A WC-ben van egy pelenkázó is. Nyilván ezt egyetlen szülő sem használja, olyan állapotban van. Most leginkább szemetesnek használják. Van rajta üres üdítős doboz, gyújtók és egyéb beazonosíthatatlan törmelék. A földön egy póló, vagy legalábbis valamiféle ruhadarab hever.

Persze tudjuk, hogy Pikó András polgármester kerületében bármi megtörténhet. Néhány év alatt sikerült a korábban Kocsis Máté, majd Sára Botond vezette virágzó kerületet lezülleszteni. Bizonyos utcákba este többen már be sem mernek menni. A közbiztonság rövid idő alatt rengeteget romlott.

Maga Pikó András ismerte el nemrég, hogy a hajléktalanok az ország minden tájáról érkeznek a Józsefvárosba, ahol a legtöbb ellátó működik. A szervezet betelepülést segítő szervezetek többségét pedig éppen a polgármester támogatja, ezáltal saját maga csábítja a kerületbe a hajléktalanokat. Akiknek az egyik főhadiszállása pont a Blaha Lujza tér.

Ahol szinte

lehetetlen úgy átsétálni, hogy az embert ne szólítaná meg egy kéregető, félmeztelen, részeg vagy bedrogozott hajléktalan,

és nem telik el nap úgy, hogy a téren élők (köztük nők és férfiak) ne üvöltöznének egymással (ahogy azt a közelben dolgozó eladó is megerősítette) vagy verekednének össze. Ezekbe a vitákba pedig nemigen ajánlatos beleszólni. Egy 75 éves hajléktalan korábban majdnem meggyilkolta a Blaha Lujza téren egy ismerősét. Előkapta a kését és nyakon szúrta.

Ahogy a Blaha Lujza térén üldözte üvöltve haragosát, a kezében egy kétméteres léccel egy férfi is. A megdöbbentő eseményről - ez is fényes nappal történt - videó is készült.

A Blaha Lujza teret, amely a főváros közepén helyezkedik el, jó ideig nem használhatták a gyalogosok, azt teljesen körbekerítették, nem kis bosszúságot okozva ezzel az embereknek.

Végül jóval a tervezett határidő után adták át, a felújítás 400 millió forinttal többe került, mint ahogy azt tervezték, ráadásul jóval kevesebb dolog valósult meg.

És ahogy a példa mutatja, a helyzet azóta tovább romlott.

A szóban forgó WC, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester létesített, önmagában egy vállalhatatlan objektum, a város szívében. Elvileg 250 forintot kell fizetni a használatáért, már, ha működik, mondjuk az ajtó.

Néhány nappal az átadás után már úgy nézett ki, mint most. Az illemhely körül már akkor szerteszét papírdarabok, csipszes zacskó, cigicsikk és egyéb szemét hevert állandóan, vécépapír soha nem volt.

Persze ez annak fényében nem meglepő, hogy a teljes felújításon áteső Blaha Lujza teret kisajátították a hajléktalanok, így nemcsak a mosdó, de a tér többi része is piszkos.

A Blaha Lujza tér felújítása még az előző városvezetés által elindított, előkészített, nagy budapesti projekt volt, amelyet végül Karácsony Gergely hivatali ideje alatt valósítottak meg.

Az eredeti tervekhez képest sokkal drágábban, de cserébe csökkentett műszaki tartalommal sikerült a teret felújítani. Karácsony Gergely a hivatalba lépése óta egyetlen önálló fővárosi beruházást sem tud felmutatni, amikor pedig belenyúlnak a korábbi városvezetés által előkészített felújításokba, akkor azzal csak ártanak az adott projektnek – mondta Wintermantel Zsolt.

Legutóbb azért kellett Karácsony Gergely munkásságáról megemlékeznünk, mert már a tanév megkezdése előtt járhatatlanok voltak a budapesti utak, akkorák voltak a dugók a főpolgármester elhibázott döntései miatt.

Csak hogy egyet említsünk, az egyik legforgalmasabb úton az egyik sávot életveszélyes módon leválasztotta, és azt átadta a bicikliseknek.

Ma, vagyis a tanév első hétfőjén, pedig teljesen járhatatlan a főváros, valóban csak lépésben lehetett haladni.