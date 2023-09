Magyarország szívében fekvő Akasztón egy Európában is egyedülálló technológiával felszerelt gyárban állítják elő a Power Fruit, Pro+, Pro+ Vegi vitaminitalokat és az Absolute Live termékcsalád egyedi fejlesztésű sportitalait. A nagy forróságban kiemelten fontos a folyadékbevitel, termékeinket saját kutunkból nyert forrásvízből készítjük többnyire hazai beszállítók alapanyagainak hozzáadásával – mondta el az R-Water Kft. ügyvezetője, Nagy-Parádi Tímea táplálkozási tanácsadó is.

Hogyan, mit, milyen mennyiségben – ezek a leggyakoribb kérdések, amelyek nyáron felmerülnek bennünk, ha folyadékpótlásról van szó. Az ember hajlamos lehet rá, hogy bolyongjon, időnként eltévedjen az információdömpingben, ha egészséges táplálkozásról, italfogyasztásról van szó. Orvosok, táplálkozási tanácsadók egységesen a vizet ajánlják nagy melegben, hiszen nincs kalóriatartalma, és tökéletesen hidratálja a testünket. A cukros italoktól joggal óvják az embereket, ám ma már elérhetőek olyan üdítők is, amelyekben az alacsony cukortartalom mellett megtalálhatóak ásványi anyagok, vitaminok, aminosavak, különleges összetevők, melyekre szintén nagy szüksége van szervezetünknek.

Ilyen különlegességeket – sport és izotóniás ital és vitaminital – gyárt az R-Water Kft. is, s jelenleg több mint tíz európai országba szállítja egészséges üdítőit.

Az Akasztón fekvő üzemben 1993. óta zajlik a munka, s kezdetben Twinto 2 literes üdítőital és szörp készült a ma már idejétmúlt technológiával. Nagy Ervin tulajdonos, ügyvezető édesapja valaha a település egyetlen szódása volt, s közös családi ötlet alapján kezdett el a család üdítőt, majd később szörpöt gyártani. „A zsugorfólia ekkor még hajszárítószerű kézi géppel került a helyére, nagyon más, mondhatni fapados volt a gyártás” – ecsetelte Nagy-Parádi Tímea, a vállalkozó tulajdonostársa, felesége, aki ma a fejlesztésekért, s a humán erőforrás lelki állapotának javításáért felel a cégben. „Elkezdtünk kísérletezni azzal, hogyan lehet finom, egészséges, vitaminokkal és egyéb különleges kiegészítőkkel felturbózott, úgynevezett funkcionális italokat készíteni. Ha külföldre mentünk, próbálgattuk, ízlelgettük a helyi italokat, és vizsgáltuk, milyen anyagok lehetnek bennük, mi mivel fejleszthetnénk tovább a saját termékeinket.”

Így született meg a magyar vitaminital és izotóniás sportital

A 2 literes üdítőitalpiac átalakulásakor a házaspár elhatározta, hogy a funkcionális italok felé mozdulnak el, és életmódváltáshoz is passzoló termékeket fognak gyártani. Tímea édesapjától ’örökölte’ a napi rendszeres sportot, s így természetes, hogy a Nagy család mindennapjainak is részévé vált ez a szokás, s megjelent az R-Water kínálatában is Absolute Live néven. A ma már több, mint 10 országban is elérhető sportitalokat azok számára fejlesztették ki, akik az átlagtól eltérően, heti több alkalommal sportolnak, és szeretnék izomzatukat építeni, fokozni teljesítményüket, s egyúttal óvnák az ízületeiket, és megfelelő mennyiségű vitamint szeretnének a szervezetükbe juttatni. A sportital, ezen belül is az izotóniás ital lényege, hogy pótolja az elveszített elektrolitokat, és a cukormennyiséget. A sport közben ugyanis leeshet a vércukorszint, ekkor csökkenhet a teljesítmény, akár még rosszullét is előfordulhat.

Mozgás nélkül még az Absolute Live termékek sem eredményeznek fogyást

A kollagénital és az izotóniás ital edzés előtt és alatt ajánljott, az izomépítésre, regenerációra szolgáló WPI fehérje italt edzés után javasolják. A kardio típusú edzések előtt L-karnitint tartalmazó sportitalt érdemes inni, amely a fogyásban, a zsírégető mozgásban segít. Ahogy Nagy-Parádi Tímea is hangsúlyozza, önmagában a sportitalok fogyasztása nem eredményez súlyvesztést, az egészséges életmód magában foglalja a mozgást, a megfelelő táplálkozást, a lelki kiegyensúlyozottságot. „Koffein, guanara, zöld tea, zöld kávé, ezekkel azonosítják az emberek a fogyást. Az L-karnitin a felgyülemlett salakanyag távozását segíti. Persze nem úgy, hogy a kanapén fekszünk, megfelelő mozgás mellett van értelme fogyasztani.” Felhívja rá a figyelmet, hogy a sportolóknak a nyári hónapokban kiemelten figyelniük kell, hiszen a magasabb hőmérsékleten végzett edzés jelentősen megnöveli a folyadék, az ásványi anyag, és a vitaminigényt.

Hazai alapanyagok kerülnek a Power Fruitba

A 12 százalékos gyümölcstartalmú italokkal jelentkező Power Fruit kollekció a családoknak szól, itt az volt a cél, hogy csökkentett energiatartalmú vitaminos italt készítsenek. Az ananásztól a vörösáfonyán át a dinnyéig tucatnyi gyümölcstípust használnak fel, a szűrt leveket amennyiben lehetséges hazai forrásból próbálják beszerezni. A napi fogyasztással be lehet vinni az ajánlott napi vitaminmennyiséget, amelynek révén nem alakulhat ki vitaminhiány a szervezetünkben. Magyarországon az R-Water az elsők között volt, mely D-vitaminnal dúsította az üdítőit. „A nyári hónapok forróságában kiemelten fontos a folyadékpótlás, Power Fruit termékcsaládunk kicsiknek és nagyoknak is felüdülést hozhat” – mondja Nagy-Parádi Tímea.

A cég ma már zöldségrajongóknak is kínál italokat, uborka, cékla, sárgarépa lével megbolondított termékeik is elérhetőek a Pro+ Vegi termékcsaládban.