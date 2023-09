A baloldali propaganda zászlóshajója a Central Csoport és a Pluralis B.V. hétfőn bejelentette, hogy a Central International Kft., a Central Csoport leányvállalata kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a lengyelországi Gremi Media S.A. kiadóban. A Gremi Media legnagyobb részvényese továbbra is a holland székhelyű Pluralis B.V. maradt, melynek az amerikai tőzsdespekuláns Soros György az egyik jelentős tulajdonosa. Jól látszik, Sorosék nem vonulnak ki Magyarországról, hanem fokozzák a baloldali propagandát.

A hazai baloldali propaganda zászlóshajója a Central Csoport kisebbségi részvényesként 13,43 százalékos részesedést szerzett Lengyerország egyik vezető kiadójában, ami 20,38 százalékos szavazati jogot biztosít a Varga Zoltán vörösbáró nevével fémjelzett Central számára.

A Pluralis B.V.-t európai médiavállalatok, demokráciát támogató alapítványok és befektetők hozták létre. A Pluralisnak Soros György, amerikia tőzsdespekuláns az egyik fontos részvényese.

A fenti folyamat jól mutatja, hogy hazugság volt, hogy Sorosék elhagynák Magyarországot. Ezzel szemben fokozzák a tevékenységüket és mindetne elkövetnek a jobboldali kormány megbuktatásáért.

Mint arról korábban beszámoltunk, már három személyt gyanúsítananak abban az ügyben, aminek a központi figurája Varga Zoltán vörösbáró, a baloldali propagandalap, a 24.hu-t és a Nők Lapját is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosa. Vargát és egy társát tavaly novemberben költségvetési csalással és hűtlen kezeléssel gyanúsították meg, miután az adóhatóság azt feltételezi, hogy a korábban Vargához köthető, lényegében uniós pénzből megalapított Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeinek pár évvel ezelőtti eladásával kár érhette az Európai Unió költségvetését.

2014-ben vette meg a Centralt

A Central Médiacsoport 2014 óta van Varga Zoltán tulajdonában. A cégcsoport lapjai korábban a Sanoma finn céghez tartoztak, amely 2014 áprilisában jelentette be, hogy eladja magyarországi érdekeltségét egy magyar pénzügyi befektetőnek, amely a Central Fund volt - emlékeztet a Magyar Nemzet. "Hadd hangsúlyozzam: technokrata szemlélettel rendelkező pénzügyi befektető vagyok, függetlenként próbálok mozogni a médiapiacon. A vállalkozás célja a szórakoztatás és a profit. A 24.hu portálon kívül nincs is politikai termékünk "- nyilatkozta Varga a balliberális értékrendű 24.hu portálról a Médiapiac.com-nak 2016-ban.

Függetlenséget hazudik

Varga rendszeresen azt hangoztatja, hogy apolitikus: médiaportfoliójában mindössze egy politikai felület, a 24.hu van, ami szerinte független, tulajdonosként nem befolyásolja a lap irányvonalát.

A képet némileg árnyalja, hogy az utóbbi években kikkel töltötték fel a szerkesztőséget:

EGYKORI NÉPSZABADSÁGOS ÚJSÁGÍRÓK ÉS MÁS BALOLDALI MÉDIUMOK KORÁBBI ÚJSÁGÍRÓI ALKOTJÁK A 24.HU DERÉKHADÁT. A 24.HU AZ EGYIK LEGERŐSZAKOSABB BALOLDALI PROPAGANDAMÉDIUM, A VOLT INDEXESEK BLOGJA (TELEX), A SZAUER-FÉLE HVG ÉS A SOROS-BLOG (444) MELLETT.

Az olvasó alig találkozhat olyan cikkel, amely a nyilvánvaló gazdasági eredmények ellenére legalább minimálisan méltányos lenne a kormánnyal vagy a jobboldali szereplőkkel.

Az offshore-botrány egyik főszereplője volt

Ahogyan az Origo elsőként számolt be róla, Varga Zoltán neve felmerült a Panama-iratok botrányában is, a hozzá kapcsolódó cégháló több tagjában feltűnt egy Dorel Securities nevű, Panamavárosban bejegyzett cég. A milliárdos vállalkozó két offshore hátterű cégben töltött be vezető pozíciót, az Adaimmo Ingatlanforgalmazó Kft.-ben, valamint a Hybrid Logistics Kft.-ben volt ügyvezető. Az efféle, adóparadicsomokban bejegyzett cégeket leginkább adóoptimalizálás céljából szokták alapítani, vagyis akkor, ha a cégvezető nem akar hazájában adót fizetni. Varga Zoltán ezzel ugyan törvénysértést nem követett el, az efféle módszerek viszont erkölcsi problémákat vetnek fel.

Nem szereti, ha Trükkös Zotyónak hívják

Azt, hogy hogyan is rejtette offshore cégek mögé vagyonát az ismerősei által csak Trükkös Zotyónak nevezett Varga, a Ripost leplezte le. A vörösbáró palotának is beillő luxusvillájának tulajdoni lapjából derül ki, hogy szövevényes céghálót épített ki, amelyet trükkös áttételeken keresztül a brit Virgin-szigetek hírhedt offshore-paradicsomában, Tortolán egy postafiók mögé rejtett el. Miután a Ripost megírta Varga még a kommunista időkből származó gúnynevét, a vörösbáró egyenesen Brüsszelbe szaladt segítségért, a Politico nevű lapnak nyilatkozva panaszolta el, hogy bántják Magyarországon. A brüsszeli "elit" lapja pedig készségesen, minden kritika nélkül átvette rágalmait.

A hírt egyébként a Trükkös Zotyóhoz meglehetősen közeli, egyébként jelentéktelen baloldali propaganda-médiablog tette közzé.