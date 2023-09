Az akkumulátor gyártás a járműipar egyik legdinamikusabban fejlődő szekciója, a mérnököknek folyamatos szakmai kihívást és innovációt garantál. A lítium-ion akkumulátorok iránti kereslet várhatóan évente mintegy 27 százalékkal nő, és 2030-ra eléri a 4700 GWh körüli értéket. Az Óbudai Egyetem a Samsung SDI-vel közösen tavasszal indított először iparág fókuszú kurzust Magyarországon, ami szeptembertől már emelt óraszámban érhető el az iparágról tanulni vágyó mérnök hallgatók számára.

Napjainkban a jármű akkumulátorok gyártása és folyamatos fejlesztése kulcsfontosságú. Az Európai Unió által elfogadott „Zöld átállás" program megvalósításához, és a globálisan támogatott klímasemlegességi célok eléréséhez nélkülözhetetlen a járműgyártás teljes átalakulása. A folyamat, nagyfokú precizitás mellett, folyamatos mérnöki tudásfejlesztést is igényel. Az iparág műszaki háttere gyorsan fejlődik. A vállalatoknak az újításokra való átállással egyidejűleg, a mindenkori biztonsági követelmények teljesülését összhangba kell hozniuk a vásárlói igények kiszolgálásával is.

Ehhez elengedhetetlen a folyamatos kutatás-fejlesztés és az azt támogatni tudó kimagasló mérnöki tudás. Magyarország jelenleg a világ negyedik legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitással rendelkező országa. A magyar gazdaság hosszú távú növekedését megalapozó iparágat tovább erősíti a felsőoktatásban megjelenő specifikus képzés. Az Óbudai Egyetemen a Samsung SDI mérnök és minőségbiztosító munkatársainak bevonásával a „Manufacturing of automotive Li-ion batteries" elnevezésű tantárgyat 2023 tavaszi félévében indította el. Az autóipari lítium-ion akkumulátorok gyártási folyamata kurzus a 2023/2024 tanév első, őszi szemeszterében, a nagy érdeklődésre való tekintettel újra elindult. A képzés során olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy diplomájuk megszerzése után az akkumulátor iparban helyezkedhessenek el.

A Samsung SDI Hungary Zrt., gyártásban és termelésben járatos szakemberei mellett, az őszi félévben először, a Samsung SDI egyéb területeiről is érkeznek előadók az egyetemi katedrára. Szeptember folyamán szemináriumot tart, többek között Dr. Varga Áron, a BMW egykori modulvezető és szilárdtest akkumulátor mérnöke, a Cambridge-i Egyetem és a Caltech Ph.D. hallgatója. A szakember jelenleg a Samsung SDIRE Next-Tech csoportjának vezetőjeként segíti a vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységét. A kurzusra a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói mellett szeptembertől, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatói is beiratkozhatnak. Az ismeretek elsajátításán túl a kezdeményezésnek az is célja, hogy életpályát biztosítson az érdeklődő diákok számára. A tavaszi szemesztert követően a résztvevők, több mint kétharmada jelentkezett a Samsung SDI ösztöndíj programjába, vagy – a végzősök esetén – főállású dolgozónak.