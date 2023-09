Tavaly májusban az egész országot megdöbbente a hír, hogy két tinédzser lány holttestét találták meg egy lakásban, miután a szomszédok napok óta érződő bűzre panaszkodtak. Nem sokkal később kiderült, hogy a gyerekekkel a saját apjuk végzett, aki nem tudta elfogadni, hogy a felesége elvált tőle és a gyerekek felügyeletét is ő kapta. A brutális gyilkosság után önmagával is megpróbált végezni, egy vonat elé ugrott, azonban ez nem sikerült. A férfi a kihallgatásán és az előkészítő ülésen is azt mondta, hogy nem emlékszik semmire. A mai tárgyaláson azonban elképesztő részletek derültek ki.