Óriási közlekedési dugókkal kezdődött a hét Budapesten Karácsony Gergely veszélyes biciklisávjai, elhibázott döntései miatt. Bár hivatalosan szeptember elsején kezdődött a tanév, azóta is óriási a káosz, már most dugó van több helyen. Ennek láthatóan a legfőbb oka a teljesen kihasználatlan biciklisávok és az autósok elől lezárt Lánchíd. Ha ez azonban nem lenne elegendő, Karácsony Gergely kabinetfőnöke az egyik baloldali propagandalapnak elárulta, hogy a fővárosiak nem lélegezhetnek fel, ugyanis nemhogy nem szerelik le az Üllői út zöld kerékpárosvédő oszlopait, de még más utakon is kiraknak belőlük.