A háború- és szankciópárti baloldal is kezdi felismerni, hogy az emberek elkezdtek belefáradni az értelmetlen háborúba, ezért a baloldal számára kulcsfontosságú, hogy minél kevesebb békepárti képviselő legyen az európai parlamentben – jelentette ki Rotyis Bálint az Origónak adott interjúban. A Nézőpont Intézet elemzője arról is beszélt, hogy David Pressman sokkal inkább politikai aktivistaként, illetve az ellenzéki politikai tábor megszervezőjeként tevékenykedik, és a jövő évi választások befolyásolása érdekében már most keresik a demokraták az új magyarországi kiszemeltjüket. A szakértő leszögezte: valójában a magyar nemzeti oldal ma a brüsszeli és washingtoni balliberális csoportokkal folytat küzdelmet. Ők jelentik az igazi ellenfelet, ezzel szemben a hazai baloldal csupán zsoldosokból áll, akik mára intellektuálisan teljesen kiüresedtek, pártjaik szinte csak papíron léteznek és a politikai infrastruktúrájukat is külföldről, külföldi pénzekkel működtetik.

Gyurcsányné az ukrajnai fegyveres konfliktus kezdetétől fogva háború- és szankciópárti álláspontot képvisel. Miért találkozhatott David Pressman amerikai nagykövettel, és a háborúpárti demokrata képviselővel, Jason Crow-val?

Az amerikai baloldal bele akarja sodorni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba, és ehhez keresik a helyi szövetségeseket.

Ugyan a teljes hazai baloldal ma a külföldiek kezében van, de az egyedüli életképesnek mondható erő ma a Gyurcsány-párt.

Emiatt érthető, hogy most az amerikai demokraták a bukott miniszterelnök pártját környékezik meg, sőt a DK részéről fogadó készség is van, hisz Gyurcsányné lelkesen kampányol már így is Magyarország ellen brüsszeli tevékenysége során. Továbbá az sem elhanyagolható tény, hogy

David Pressman sokkal inkább politikai aktivistaként, illetve az ellenzéki politikai tábor megszervezőjeként tevékenykedik, és a jövő évi választások befolyásolása érdekében már most keresik a demokraták az új magyarországi kiszemeltjüket.

A tavalyi országgyűlési választás után kiderült, hogy példátlan és botrányos külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar demokratikus folyamatokba. Várható-e, hogy jövőre az európai uniós és az önkormányzati választások során is lesznek ilyen kísérletek?

A 2024-es EP-választás azért lesz fontos, mert az eredmény befolyásolhatja az Európai Unió álláspontját bizonyos stratégiai kérdésekben.

Ezért biztos, hogy lesz külföldi beavatkozás, sőt a Korányi Dávid vezette Action for Democracy már most három projekt támogatását jelentette be a 2023/2024-es évre. Világosan látszik, hogy a globalista baloldal nem is csinál titkot abból, hogy befolyásolni akarják a magyarországi választásokat, és miután a hazai baloldalnak sincs ez ellen kifogása, így a beavatkozás garantált.

Mondhatjuk, hogy órási nemzetközi nyomás alatt van a magyar kormány, és bele akarják sodorni Magyarországot a háborúba a háborúpárti erők?

Az orosz-ukrán háború kitörése után az európai politikusok szokásukhoz híven gondolkodás nélkül bele vetették magukat a háborúba, csak azért, hogy a mainstream balliberális média kedvében járjanak. Egyedül a magyar kormány volt az, mely stratégiai nyugalmat gyakorolt és mérlegelte a háború jelentette veszélyeket. Ettől a pillanattól kezdve Magyarország folyamatos nyomás alá került, és bár az idő a magyar kormány helyes felismerését igazolja,

a háborúpárti politikusok továbbra sem tűrik meg a magyarok békepárti álláspontját.

Amennyiben megtűrnék, az nyilvánvaló beismerése lenne annak, hogy a háborúra már a kezdetektől fogva nemet kellett volna mondani, de ahelyett, hogy beismernék, hogy hibáztak, inkább hagyják, hogy naponta több ezer ember haljon meg mindkét oldalon.

Milyen szerepet szánhatnak a külföldi megrendelők a dollárbaloldalnak a jövő évi választásokhoz közeledve?

Mára a baloldali politikusokra csak az a feladat hárul, hogy a belpolitikai küzdelem látszatát megteremtsék. Alexander Soros, vagy a magyargyűlölő Daniel Freund neve nyilván nem fog a magyar szavazólapokon felbukkanni, kellenek azok az arcok, akik helyettesíthetik őket.

Valójában a magyar nemzeti oldal ma a brüsszeli és washingtoni balliberális csoportokkal folytat küzdelmet. Ők jelentik az igazi ellenfelet, ezzel szemben a hazai baloldal csupán zsoldosokból áll, akik mára intellektuálisan teljesen kiüresedtek, pártjaik szinte csak papíron léteznek és a politikai infrastruktúrájukat is külföldről, külföldi pénzekkel működtetik.

Számos hazai médium is kapott a guruló dollárokból. Ez egyrészt miért aggasztó, másrészt az emberek hogyan tudják felismerni azt, hogy befolyásolni akarják őket? Elég ha azokra a közösségi média oldalakra gondolunk, mint például a Gyerekkel vagyunk.

Magyarországon a politikát jellemzően nem a baloldali politikusok csinálják, hanem a dollármédia, illetve a civilnek hazudott Soros-szervezetek. Nem meglepő, hogy

a dollármédia évek óta a külföldi támogatók egyik legjelentősebb befektetése.

Ugyan ezek a médiumok törekednek arra, hogy mindezt titkolják, de erre ma Magyarországon egyre kevesebb lehetőség van. Egyrészt minden olyan médiumról, amely görcsösen függetlennek és objektívnek hirdeti magát, kiderült, hogy balliberális irányelvet követ. További jellemzőjük ezeknek a külföldről támogatott médiumoknak, hogy a külföldi donorokat úgy próbálják elrejteni, hogy mikroadományokat gyűjtenek, ezzel pedig azt a látszatot próbálják kelteni, hogy az egyszerű olvasók pénzéből élnek.

Miért veszélyes az, amit a dollármédia és a dollárbaloldal a háború kapcsán tesz?

Egy háborúban, főleg, ha az a szomszédban folyik, nagyon könnyen bele lehet sodródni, és ha egyszer egy ország belép egy háborúba, onnan nagyon nehéz áldozatok nélkül kilépni. A huszadik században Magyarország megtapasztalta, milyen borzalmakkal járhat egy háború, és ezt a történelmi tapasztalatot a magyarok szerencsére nem felejtették el. Ebből kifolyólag felelőtlen és teljességgel elfogadhatatlan, hogy a baloldal ma a háború pártján áll. Nem beszélve arról, hogy ma Ukrajna területén valójában egy proxyháború zajlik az USA és Oroszország között. Az ilyen proxyháborúk borzalmait pedig nem a nagyhatalmak, hanem a háború sújtotta térségben élő lakosság szokta elszenvedni.

A napnál is világosabb, hogy minden olyan politikai csoportosulás, mely a háborút támogatja, egyértelműen a magyar érdekekkel szemben cselekszik.

Miért nem tetszik a baloldalnak Orbán Viktor Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek adott interjúja?

A baloldal egy totális hegemóniát épített ki a nyugati nyilvánosságban, ahol nincs helye a békepárti és valódi, konzervatív hangoknak. Mindezek ellenére Orbán Viktor békepárti üzenetei mégis eljutottak több, mint 125 millió emberhez, ami egy óriási vereség a háborúpárti erők számára. Ilyen szintű érdeklődésre aligha számíthatott bárki, még

a nagy nyugat-európai országok vezetői is örülnek, ha a hasonló interjúik pár millió emberhez elérnek.

Azzal, hogy Orbán Viktor ilyen nézettséget tudott elérni, nemcsak azt jelenti, hogy a balliberális hegemónia megtörhető, hanem azt is üzeni, hogy sokan vannak a nyugati világban, akik mást gondolnak a háborúról, mint amit a mainstream média nap, mint nap sulykol. Orbán Viktor pedig nemcsak Magyarországon vagy az Európai Unión belül, hanem a teljes nyugati világban meghatározó politikussá vált, akinek szavaira még azok is kíváncsiak, akik lehet, hogy korábban azt sem tudták, hogy hol is van pontosan Magyarország.