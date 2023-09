Karácsony Gergely Budapestjén bármilyen önkormányzati céget vizsgálunk, az súlyos gondokkal küzd, többségük csődközeli állapotban van. Ennek ellenére évek óta tart a nagyvonalú költekezés, különösen azokban az esetekben, amikor egyes személyeknek kell prémiumokat, juttatásokat biztosítani. Náluk nem számít, ha egy cég a vártnál sokkal rosszabbul teljesít, így is mesés jutalmakat biztosítanak a vezetőknek. A Tűzfalcsoport megvizsgálta a Fővárosi Vízművek és Csatornázási Művek gazdálkodását.

Tüttő Kata és Karácsony Gergely is arról beszélt néhány hete, hogy a Fővárosi Vízművek olyan rossz anyagi helyzetben van, hogy ha nem lesz vízdíjemelés, akkor a kieső forrásokat a közlekedés, a közvilágítás és a kaszálás forrásaiból kell majd pótolnia a fővárosnak. Ezért háromszoros vízdíjemelést lengettek be a fővárosban.

A vízművek gazdálkodását végignézve, szembetűnik, hogy 1,9 milliárd forintos veszteséget termelt a tavalyi évben a cég. Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Tarlós István főpolgármesterségének utolsó teljes évében, 2018-ban 544 millió forint plusz volt az adózott eredmény. Innen sikerült csődbe juttatni a vállalkozást. És az is szépen látszik, hogy nem csökkent az árbevétel, de még nőtt is egy keveset. Tehát ez semmiképp sem lehet kifogás.

Még szerencse, hogy ezekben a „nehéz években" - idézve Karácsonyt - volt arra pénz, hogy a cég vezetőinek száma 14-ről 15-re nőtt egy év alatt, az összdíjazásuk pedig 59 milliórahízott. Az utolsó Tarlós évben a juttatásukat 40 millió forintból megoldották. Vagyis 2018-tól 2022-re 20 millió forinttal nőtt csak a vezetők összköltsége. Az igazgatóság tagjai között, olyan régi baloldali elkötelezettségű emberek ülnek, mint például Magyar György ügyvéd.

De a cég 336 millió forintot tett félre prémiumokra is, miközben a tulajdonos városvezetők a csőd miatt panaszkodnak. Erre viszont van keret most is.

A vízművek beosztottai azonban nem voltak ennyire szerencsések, mivel az alkalmazottjainak száma 1501 főről 1441-re, 60 fővel csökkent csak egy év alatt. De még megdöbbentőbb, ha 2018-tól nézzük a leépítés mértékét, mert míg 2018-ban 1670 fő volt az alkalmazottak száma, mára ez a szám 1441-re csökkent, vagyis 230 embert bocsátottak el 4 év alatt.

69 millió prémium a vezetőknek az FCSM-nél

A Fővárosi Csatornázási Művek beszámolójából kiderült, hogy ők azért jobban állnak, mint a vízművek. 134 milliárd forintos árbevételük volt a tavalyi évben, amelyből 1,3 milliárd forintos pozitív adózott eredménnyel zártak.

De mielőtt megörülnénk, azért érdemes megjegyezni, hogy az utólsó teljes Tarlós évben 4,3 milliárd adózott eredménnyel zárták az évet. Így igencsak elpárolgott a nyereség.

Persze itt is kellett a pénz a vezetők fizetésére: összesen 170 millió forintba kerültek csak az igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok és a vezérigazgató és helyettesei a cégnek. Ez az összeg Tarlós idejében 30 millió forinttal kevesebből is megoldható volt.

Persze ezekben a nehéz időkben is jutott 21 millió forint prémiumra a barátoknak. Az igazgatóság tagjai közül érdemes kiemelni Atkári Jánost, aki Demszky Gábor főpolgármester helyettese is volt.

És miközben a vezetők gazdagodtak, a dolgozók száma itt is leépítésre került. A jelenlegi létszám 852 fő, ami 2018-ban 935 fő volt. Vagyis 83 főt bocsájtottak el az évek alatt.

Mindkét cég esetében jól látszik, hogy azért nem nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege jelentős mértékben, mivel mindkét cégnél leépítések voltak. Ezért is különösen visszatetsző, hogy míg embereket bocsájtottak el mindkét cégnél, addig a vezetők a tiszteletdíjuk növekedése mellett prémiumot fizettek. És a tékozlás árát a fővárosi fogyasztókkal fizettetnék meg.