Gulyás Márton felkérésének örültem, mert a Partizán adásait gyakran hallgattam, és a riporteri munkáját is elismertem – kezdte Kőszeg Ferenc a Népszavának adott videóinterjújában, aki arról is beszélt, hiába kérte meg Gulyás Mártont, hogy hagyja ki, vagy legalább rövidítse a vele készült interjúban a pedofíliáról szóló részt, a műsorvezető még ki is bővítette.