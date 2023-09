A hatóságok ismét felforgatják É. Imre tanyáját. Kutyákkal, munkagépekkel, nyomozókkal vonulnak majd ki az ikrényi helyszínre, ahol a földet és a területen lévő tavat is tüzetes vizsgálat alá veszik majd.

Megdöbbentő fordulatokkal folytatódott a két győri villanyszerelő megölésével kapcsolatos bírósági tárgyalás. Ezúttal az emberöléssel gyanúsított É. Imre főnökét, egy osztrák milliárdost is beidéztek, ám ő nem jelent meg a tárgyaláson. Emellett megérkezett a gyanúsított ruháiról származó nyomok laboreredménye. Eszerint É. Imre kétséget kizáróan lőfegyvert is használhatott Mácsik Zoltán eltűnésekor.

Elrendelték a horrortanya feltúrását

A tárgyalás közben a bíró elmondta, hogy döntés született É. Imre ikrényi telkével kapcsolatban is: ismét átkutatják az egészet.

- Azt mondják, hogy a honvédség emberei jönnek, meg a Nemzeti Nyomozó Iroda illetékesei, és kutyákat is hoznak, munkagépeket, jön a győri rendőrségtől több nyomozó, illetve a környezetvédelmi hatóság is. Azt mondták, hogyha olyan hulladékot találnak, ami környezetszennyező, akkor emiatt is eljárást indítanak É. Imrével szemben. A hulladékot pedig megsemmisítik. A telken található földet 10-20 centiméterre feltúrják és bevizsgálják, továbbá az ott található tavat leengedik és átvizsgálják - mondta a Borsnak Mácsik Zoltán felesége.

É. Imre azután érdeklődött, hogy lesz-e olyan szakember, akinek az a feladata, hogy biztosítsa a helyszínt, hiszen az ő kertjébe már többször betörtek, bármit bevihettek oda. Azt mondta, hogy úgyse fognak semmit se találni, de ha mégis, akkor csakis betörés miatt kerülhetett oda... Azt mondta az ügyész neki, hogy érti, hogy mire gondol, de megnyugtatta, hogy a szakemberek be tudják bizonyítani azt is, hogy mi, mikor került oda.